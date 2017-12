Der Kaninchenzuchtverein B 791 ehrte beim Züchterabend mit Weihnachtsfeier seine Meister. Die Feier war das "Erntedankfest", bei dem die Züchter den Lohn für ihre Arbeit in Form von Pokalen und Sachpreisen erhielten.

In einem kurzen Rückblick auf das vergangene Zuchtjahr dankte Vorsitzender Günter Feldbauer allen Helfern, die durch ihr Engagement zum Gelingen der Veranstaltungen des Vereins beigetragen hatten. In ihrem Grußwort überbrachte CSU-Stadträtin Dagmar Nachtigall die Grüße von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. Den Preisträgern gratulierte sie zu ihrem Hobby und wünschte viel Erfolg bei der Kaninchenzucht. Unter viel Beifall trat sie spontan dem Verein bei. Vorsitzender Günter Feldbauer hieß sie willkommen.Ausstellungsleiter Norbert Hopperdietzel gratulierte allen Züchtern für die züchterische Arbeit. Er gab eine Statistik über die Tischbewertung vom 5. November ab. Es hatten sich in diesem Jahr sieben Altzüchter beteiligt. 49 Tiere aus 5 Rassen, davon 17 Rammler und 32 Häsinnen sowie 6 Erzeugnisse stellten die Züchter dem Preisrichter Karl Schön zur Bewertung vor.Der Ausstellungsleiter Norbert Hopperdietzel zeichnete die Vereinsmeister der diesjährigen Tischbewertung aus. Er hob das hohe Niveau des Tiermaterials hervor. So konnten 24 mal 96,5 Punkte vergeben werden, die höchste Bewertung bei einem Preisrichter.Den Preis für den ersten Vereinsmeister überreichten Hopperdietzel und Nachtigall an Günther Feldbauer mit Alaska (386,0 Punkte). Zweiter Vereinsmeister wurde Werner Englert mit Deutschen Riesen in wildfarben (385,5); den dritten Platz holte sich Reinhold Rupprecht mit Alaska (385,5). Vierter Vereinsmeister wurde Manfred Zinkl mit Weißgrannen schwarz (385,5); Den fünften Rang der Vereinsmeisterschaft erreichte Waltraud Rupprecht mit Alaska (384,0) und sechster Vereinsmeister wurde Gabriele Feldbauer mit Zwergwidder perlfehfarbig (383,0).Der beste Rammler, ein Weißgranne schwarz (96,5 Punkte), steht bei Manfred Zinkl im Stall. Die beste Häsin, ein Deutscher Riese wildfarben (96,5), hat Werner Englert. Die beste Zuchtgruppe zeigte Günther Feldbauer mit Alaska (386,0). Einen Landesverbands-Ehrenpreis (LVE) erhielt Günther Feldbauer mit Alaska, einen Bezirksverbands-Ehrenpreis (BVE) Werner Englert mit Deutscher Riese wildfarben und ein Ehrenpreis des Kreisverbands (KVE) ging an Günther Feldbauer mit Kleinsilber hell.