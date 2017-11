"Solange ich hier in Weiden was zu sagen habe, werde ich gegen einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag kämpfen." Das unterstrich OB Kurt Seggewiß beim Kettelertag im Pfarrheim St. Johannes. Vorher hatte KAB-Kreisvorsitzender Hermann Stadler eine Unterschriftenliste herumgehen lassen, die sich mit Kaufhof-Mitarbeitern solidarisiert. Drei verkaufsoffene Sonntage seien genug.

Der Rathauschef betonte, dass die nördliche Oberpfalz die wirtschaftlich am stärksten expandierende Region Deutschlands sei. In seiner Festpredigt sagte Stadtpfarrer Gerhard Pausch, dass man den Menschen Orientierung an die Hand geben müsse. Die sei auch nötig, glaubte Stadler. Schon zu Kettelers Zeiten sei die soziale Gerechtigkeit aktuell gewesen. "Arbeit 4.0" dürfe nicht Millionen von Arbeitern ausschließen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt gehe voll zu Lasten von Arbeitsplätzen. "Das ist Fakt." Die derzeitigen Strategien ließen Arbeitnehmer allein. Der Ausbau der Digitalisierung gefährde Standards im Arbeitsrecht und soziale Absicherungen. Die Folge: Mehr prekäre Arbeitsverhältnisse.Verbunden war der Kettelertag mit der Abschlusskundgebung der 4. Weidener Sozialtage. Fachsekretärin Karin Wagner von der IG Metall referierte über Auswirkungen der 4.0-Agenda. Bis zur Umsetzung sei es noch weit. Aber: "Wir als Gewerkschafter müssen uns dafür einsetzen, dass es nicht nur ein technikversierter, sondern ein menschenversierter Ansatz wird." Man sollte darauf achten, dass nicht alles umgesetzt werde, was machbar sei. "Wir kümmern uns um die Flexibilisierung von Arbeitszeiten, um die Kommunikation zwischen Belegschaft und Betriebsrat, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und um die sogenannten Variables, die tragbaren Computern in der Arbeitskleidung." Hier gelte Vorsicht, weil der Mitarbeiter leicht überwacht werden könne.Gut und effektvoll einsetzbar seien kollaborierende Roboter, weil sie den Menschen bei seiner Arbeit unterstützten. Geklärt werden müssten noch die Eigentumsverhältnisse an der jeweiligen Datenflut. Auch wer denn dann die eigentliche Arbeit erledige: Technik oder Mensch. Auch Konsumentendaten stünden im Fokus. "Gestaltet man 4.0 ordentlich, kann sie die Arbeit unterstützen. Sie kann aber auch die Arbeit monotonisieren, was eigentlich eine Dequalifizierung zur Folge hätte." Im Klartext: Es könne Entgelteinbußen geben.