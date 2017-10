Noch gar nicht lang ist's her, das wurde Jordan Abanto Zweiter bei der Wahl zum Weidener Bierkönig. Am Samstagabend klettert der Katalane noch eine Stufe höher auf dem Siegertreppchen.

Obwohl dem Champion in der Königsdisziplin, dem Doppel-Masskrug-Stemmen, die Muskelkraft frühzeitig im Stich ließ, punktete der in Weiden lebende Spanier im "Parapluie" mit viel Talent im Bierdeckel-Bau, beim Brezel-Aufspießen und mit seinem vielseitigen Wissen rund um den Gerstensaft. Zweiter wurde Sigfried Kraus aus Weißenbrunn. Der Weidener Ibrahim "Ibo" Alacam, bester Masskrug-Stemmer im Kandidaten-Quartett, kam auf Platz drei. Günther Walz, ebenfalls aus der Max-Reger-Stadt, landete abgeschlagen auf dem letzten Rang, freute sich aber wie alle anderen über ein Fünf-Liter-Fass als Trostpreis. Der Gewinner bekommt für ein Jahr kostenlos ein Rad gestellt.In der Jury saßen Hauptsponsor Andreas Nickl (Fahrrad Keller), Horst Fuchs (Höhe 308), Rosi Polland (Höhe 309), Bierkönigin Laura Wenzl und Bierprinzessin Julia Budnik. Sie verteilten nach jeder Runde Streichhölzer an die Kandidaten. Josef Gebhardt leitete den Wettbewerb. Auch fürs Publikum war dieser eine Lehrstunde. Dafür sorgte Wirt Bernd Mende mit kniffligen Fragen. Nun weiß man, dass die Oberfranken die höchste Brauereidichte in Bayern haben, dass die Deutschen 104 Liter Bier im Jahr vertilgen und die alten Sumerer das Gebräu bereits 5000 vor Christus auf Steinplatten verewigten.Übrigens: Die Chinesen trinken jährlich 460 Millionen Hektoliter. Und: Stapelt man Bierfilzel neben einem Masskrug, dann braucht man exakt 123 Stück, um den oberen Rand zu erreichen. Kräftig ins Schwitzen kamen die Kandidaten beim bereits erwähnten Stemmen von (mit Wasser gefüllten) Krügen und beim Abstrampeln am Sportrad."Mia samma mia" war die heimliche Hymne der Veranstaltung. Weil mit der Wahl zum Bierkönig auch ein Oktoberfest verbunden war, zapften die beiden Hoheiten, Bierkönigin und Bierprinzessin, gemeinsam das erste Fass an. Am Schluss präsentierten Held Abanto und Drittplatzierter Alacam einen spanisch-türkischen Freundschaftstanz zur Musik der Spider-Murphy-Gang.