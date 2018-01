Die Dorfgemeinschaft Neunkirchen und Umgebung wächst weiter. Auch der Katholische Frauenbund Neunkirchen will demnächst dem Verein beitreten.

Einstimmig beschlossen wurde das in der Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbunds St. Dionysius im Pfarrheim, die mit einem Gedicht von Gisela Baltes begann. Vorsitzende Regina Völkl erinnerte an die zahlreichen Veranstaltungen im vergangen Jahr.Schriftführerin Maria Gabler ließ das vergangene Jahr sehr lebendig Revue passieren. Das Programm beinhaltete Bildungs- und Informationsveranstaltungen. Als Höhepunkt des Jahres 2017 nannte sie die Primiz von Pater Johannes Bosco Ernstberger und die Bezirkwallfahrt zum Maria-Hilf-Berg in Amberg. Zu den Veranstaltungen zählten außerdem die Gestaltung eines Kreuzweges, ein Bezirkseinkehrtag in Johannisthal, Maiandacht und monatliche Andachten "Mütter beten für ihre Kinder".Großen Zuspruch fanden Frauenfrühstück und Pflanzbörse. Ausflüge rundeten das Programm ab. Schatzmeisterin Jutta Hartung berichtet von einem soliden Kassenstand. So konnten aus den Erlösen des Palmbuschenverkaufs und der Pflanzbörse knapp 1500 Euro an Spenden verteilt werden.Im Ausblick auf das laufende Jahr lud Regina Völkl zum Frauenfasching am 8. Februar und zum Frauenfrühstück am 7. März mit einem Referat von Polizeihauptkommissar Dieter Melzner. Zur Maiandacht geht es am 5. Mai auf den Fahrenberg und die Berlinfahrt führt die Ausflügler vom 8. bis 10. Juni in die Hauptstadt.