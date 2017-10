Kavalierin der Straße

Über ein Sonderlob der Polizei darf sich eine 36-jährige Weidenerin freuen. Sie kümmerte sich rührend um eine Seniorin, die sich am Mittwochmorgen bei einem Unfall verletzt hatte.

Die 77-Jährige war mit ihrem Auto gegen 7.30 Uhr in der Tulpenstraße zu weit nach rechts geraten und gegen einen geparkten Wagen geprallt. Die 36-Jährige, die den Pkw hinter ihr lenkte, stoppte, stieg aus und nahm sich der Leichtverletzten an. Erst versorgte sie die Wunde, dann rief sie mit der Seniorin zusammen den Abschleppdienst und die Gesetzeshüter."Dem nicht genug, packte sie die Dame kurzerhand in ihr Fahrzeug und fuhr mit ihr ins Klinikum", heißt es im Polizeibericht. Ihre eigenen Vorhaben habe die 36-Jährige völlig hintangestellt. Und: "Polizei, Abschlepper und Rettungskräfte hatten mit diesem Unfall wenig Mühe, hatte doch die Ersthelferin in Personalunion schon nahezu alles erledigt."