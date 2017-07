Kegeln-Schere eine neue Spielart

Mit drei Keglern fuhr der Behinderten- und Vitalsportverein Weiden zur deutschen Meisterschaft in der Sektion Schere nach Wolfsburg. Die Weidener waren dabei die einzigen Vertreter aus Bayern. Und: Da auch in Weiden keine Schere-Kegelbahn existiert, bekamen sie Kegler für Bayern je eine Startberechtigung pro Schadenklasse.

An den Start ging Detlef Götz in der Klasse WKS4. Er belegte mit 632 Holz den 11. Platz. Manfred Ziegler gelang in der WKS 2 mit 700 Holz der 4. Platz. Ihm fehlten lediglich sechs Holz auf den 3. Platz. Recht ordentlich schob Gerlinde Schell in der WKM 2, mit 472 Holz kam sie auf den 3. Platz und holte sich eine Medaille. Eine Schere-Kegelbahn ist auf den ersten Metern so schmal wie eine Bohle-Kegelbahn. Am Ende wird sie dagegen fast so breit wie die Classic-Kegelbahn. Gekegelt wurde bei der Meisterschaft nur in die Vollen, jedoch ist auf jeder Bahn Gassenzwang. Das bedeutet, es musste der Kegler auf der 1. und 3. Bahn je 25 Schub in die linke Gasse, auf der 2. und 4. Bahn je 25 Schub in die rechte Gasse schieben. Bei Nichteinhalten der vorgegebenen Gassen wurden die gespielten Holz abgezogen.