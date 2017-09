Lange Gesichter und vage Erklärungsversuche im Bau- und Planungsausschuss. Gingen SPD und Bürgerliste nach dem Ferienausschuss davon aus, dass schnell eine Kostenschätzung für den Neubau der Sporthalle der Realschulen vorliegen werde, so wurde überraschend deutlich gemacht, dass es sich hier wohl um einen "großen Irrtum" handle.

Keine Niederschrift

Aufs Gas drücken

Die Mehrheit der Stadträte war sich Ende August einig, dass der Zuschuss von drei Millionen Euro aus dem ZIP-Programm des Bundes vor allem der Sanierung des Hallenbades dienen sollte. Deshalb hatten sie im Ferienausschuss auch den Antrag der Bürgerliste abgebügelt, zumindest einen Vergleich zu den Neubaukosten für ein Hallenbad rechnen zu lassen. SPD-Fraktionschef Roland Richter hatte versichert, dass jedoch für die Sporthalle ein Neubau gerechnet werden sollte, zumal stellvertretender Bau- und Planungsdezernent Friedrich Zeiß versichert hatte, dass er im Herbst "Zahlen" vorlegen könne.Umso größer die Verwunderung bei Stefan Rank (Bürgerliste), als am Donnerstag die Baugenehmigung zur Änderung der tragenden Bauteile und des Brandschutzkonzeptes nicht nur für das Hallenbad, sondern auch für die Dreifach-Turnhalle abgesegnet werden sollte, wobei Dr. Anja Berger vom Bauamt einräumte, dass das Brandschutzkonzept selbst noch nicht vorliege.Nach seinen Informationen sei doch wohl beschlossen, zunächst auch die Kosten für einen Neubau der Turnhalle zu ermitteln, betonte Rank, der bedauerte, dass der Bürgerliste immer noch keine Niederschrift der Ferienausschusssitzung vorliege. Niemand dürfe sich neuer Erkenntnisse verschließen, mahnte Rank im Hinblick auf die Vorteile eines Neubaus. "Man sollte jetzt nicht versuchen, eine unumkehrbare Situation zu schaffen." Und er erinnerte daran, dass auch die SPD-Fraktion das Vorgehen mitgetragen habe, die Kosten für einen Neubau der Dreifach-Turnhalle zu ermitteln.Dies bestätigten auch die Genossen Josef Gebhardt und Karl-Heinz Schell. Gebhardt schlug vor, den Bereich der Turnhalle aus dem aktuellen Beschlussvorschlag zu nehmen. Schell konnte dem Verwaltungsvorschlag ebenfalls keine große Sympathie entgegenbringen: "Wir reden hier über Brandschutz und haben noch keine Planung. Hier gibt es noch so viele Unklarheiten."Alois Lukas, Sprecher der CSU-Fraktion im Bau- und Planungsausschuss, kam das Vorgehen der Verwaltung hingegen durchaus gelegen. Er sei der Meinung, dass die gesamte Realschule, also auch die Turnhalle, saniert werden sollte. "Entweder wir wollen die Förderung, oder wir schieben das raus bis zum St.Nimmerleinstag." Auch Markus Bäumler (CSU) stimmte zu. "Was diskutieren wir herum? Bringt das endlich auf den Weg. Wir sollten aufs Gas drücken. Die Hallen werden mit jedem Tag nicht besser."Ohne Auftrag an die Planer gebe es keine Kostenberechnung für den Neubau der Turnhallen, verdeutlichte Friedrich Zeiß. Da es diesen Auftrag nicht gebe, könne er keine Neubaukosten nennen. Er folgerte, man habe im Ferienausschuss aneinander vorbei geredet. Zugleich riet er davon ab, "unnötige Schleifen" zu fahren. Das Tempo geben ja bereits die Förderrichtlinien vor. Und deshalb müsse die Stadt die Anträge für die Sanierung der Schwimmhalle bis Ende Oktober abgegeben haben.Nach mehreren Abstimmungen setzten sich schließlich SPD und Bürgerliste durch. Mit 6:5 entschieden die Stadträte, die Baugenehmigungen (Änderung der tragenden Bauteile und Brandschutzkonzept) nur für das Hallenbad zu erteilen.