Im Keramikmuseum gibt es mehr zu sehen als Ton, Keramik oder Porzellan. Das zeigt auch das Herbst- und Winterprogramm für Kinder und Jugendliche.

Das passiert im Keramikmuseum für die Jugend Täuschend echt: Kinder führen Kinder am Samstag, 25. November, 10.30 Uhr.



Figurenwelt aus Ton: Kinderworkshop am Samstag, 2. Dezember, ab 10.30 Uhr.



Weihnachtspost aus aller Welt: Kinder führen Kinder am Samstag, 16. Dezember, ab 10.30 Uhr.



Verrückte Gefäße: Kinderworkshop am Samstag, 20. Januar, ab 10.30 Uhr.



Aus Ton wird Trickfilm: Kinderworkshop am Samstag, 24. Februar, ab 10.30 Uhr.



Masken, Köpfe und Gesichter: Kinder führen Kinder am Samstag, 27. Januar, ab 10.30 Uhr.



Kinder führen Kinder: Samstag, 3. März, ab 10.30 Uhr. (pdtr)

(pdtr) Seit 20 Jahren gibt es nunmehr das Projekt "Kinder im Museum". Was einst klein anfing, ist mittlerweile ganz groß. Nicht nur Schulen und Kindergärten aus der Region nutzen die Angebote, sagt Museumsleiterin Stefanie Dietz bei einem Pressegespräch. Es gebe bereits erste Kooperationen mit Kunstschulen aus Tschechien."Selbst an Kindergeburtstagen wird unser kreativer Nachmittag im Museum gern genutzt. Hier geht es nicht um eine trockene Museumsführung", erklärt Projektleiterin Irene Fritz den Kulturpaten des Museums. "Egal, ob Geburtstagsgruppen oder Schulklassen, die Themen variieren und gern werden Themenvorschläge umgesetzt. Ziel der Veranstaltungen ist es, am Ende ein eigenes Kunstwerk in den Händen zu halten.""Oft fließen aktuelle Themen und Anlässe in die Ausstellungen und Veranstaltungen ein", meint Leiterin Dietz. Die letzte Veranstaltung sei zum Beispiel auf Halloween abgestimmt gewesen und hatte regen Zuspruch. "Das aktuell ausgestellte, 3000 Jahre alte ägyptische Gastobjekt zeigt es: Schon damals wurden Materialien vermischt. Das Objekt ist zwar aus Holz, wurde aber so gefertigt, dass es aus höherwertigen Material zu sein scheint." Dieses Thema greift das Museum am Samstag, 25. November, bei der Veranstaltung "Kinder führen Kinder" auf. Unter dem Motto "Täuschend echt" wird dann eine praktische Arbeit dazu erstellt."Aktuell hat das Museum 8 Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren, die Führungen machen", erklärt Irene Fritz. Sie wurden kostenlos ausgebildet, sammeln pädagogische Erfahrung und können den Kompetenznachweis Kultur erlangen. "Dieser hat schon einigen ehemaligen Kinderführern bei Bewerbungen und in den Berufsstart geholfen."