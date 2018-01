Eine 12-jähriges Mädchen fiel am Mittwoch, 3. Januar, um 12.30 Uhr einer Angestellten in einer Drogerie in der Max-Reger-Straße auf. Das Mädchen entwendete vor den Augen der Verkäuferin Waren im Wert von rund 35 Euro.

Die Weidenerin wurde ins Büro gebeten und dort wenig später den Erziehungsberechtigten übergeben.Dem aber nicht genug: Während die junge Dame im Büro der Drogerie saß, fiel Zeugen ein 11-jähriger Junge vor der Drogerie auf. Dieser sei sichtlich nervös gewesen und schlich ständig vor dem Geschäft auf und ab, heißt es im Polizeibericht. Es stellte sich heraus, dass es sich um den kleinen Bruder der 12-jährigen Ladendiebin handelte. Er wurde zu seiner Schwester ins Büro gebracht. Dort hätten die Angestellten ihren Augen nicht getraut: Auch der Jungen trug diverses Diebesgut aus der Drogerie und einem weiteren Markt bei sich. Der Schüler hatte Waren im Wert von etwa 75 Euro bei sich.Das "dynamische Geschwisterduo" wurde schließlich den Erziehungsberechtigten übergeben, teilt die Polizei mit. Da sie noch zu jung sind, erwartet sie zwar keine Strafanzeige, aber die Beamten werden das Jugendamt über die Nachwuchsdiebe informieren.