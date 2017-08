39 Kinder waren am Donnerstag im Wald in der Nähe des Vierlingsturms, um dort Hütten zu bauen. Eingeladen hatte der Stadtjugendring bei der Ferienaktion. Zwei Gruppen errichteten mit sieben Betreuern Vorhöfe, Hütten und Möbelwerkstätten. Als die Stadträte Gabriele Laurich, Hildegard Ziegler, Alois Schinabeck, Roland Richter, Matthias Holl und Florian Graf kurz vor Mittag mit Wurst- und Käsesemmeln die Hütten besuchten, freuten sich die Mädchen und Buben riesig über die Pause und zeigten stolz ihre Bauten. Die Stadträte halfen den Kindern bei einigen Handgriffen und so war die Stimmung gleich sehr fröhlich. Wer noch Interesse an Aktionen des Ferienprogramms des Weidener Stadtjugendrings hat, findet freie Plätze online unter www.ferienaktion-weiden.de. Bild: exb