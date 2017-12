Dreizehn Studierende der Caritas-Fachakademie für Sozialpädagogik waren drei Wochen lang an ausländischen Kindertageseinrichtungen im Einsatz. Als Praktikanten entdeckten sie entweder das französische Straßburg oder das tschechische Cheb. Mit großer Begeisterung und voller Vorfreude starteten die Studierenden, die im ersten Ausbildungsjahr sind, ihre Reise. Was würde sie erwarten?

Die jungen Leute wohnten in einem Hotel. Für das Praktikum waren sie auf verschiedene Einrichtungen aufgeteilt. Sie lernten neue pädagogische Ansätze kennen: Erziehungsstile und Lebensweisen in den Kindergärten und Krippen unterschieden sich in den Nachbarländern deutlich von den deutschen. Am meisten fielen die Disziplin und der Gehorsam der Kinder in Tschechien auf und, im Gegensatz dazu, die eher große Unruhe der Kinder in den französischen Einrichtungen - bei fast identischem pädagogischen System.Die Studenten mussten auch sprachliche Hindernisse überwinden: Dennoch fanden alle Praktikanten Wege, sich zu verständigen und es war für alle eine wundervolle und erfahrungsreiche Zeit. Der Aufenthalt verging wie im Fluge. Die Studierenden erkundeten selbstverständlich auch die beiden Städte Cheb und Straßburg. Ein Höhepunkt waren die Kurztrips nach Prag und Paris, jeweils mit Stadtführung.Weil einigen der Abschied aus den Kindergärten sehr schwer fiel, freuen sie sich schon auf den Gegenbesuch im Frühjahr 2018.