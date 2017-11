Da haben die Johanniter schnell reagiert. Es gibt zu wenig Kindergartenplätze in der Stadt und schnell lotete der Verband die Möglichkeiten aus. Ein paar Monate später ist es so weit: Der Kindergarten "Sonnenland" feiert Eröffnung.

Anmeldungen für das "Sonnenland" Noch ist Platz im Kindergarten "Sonnenland". Wenn sich genug melden, gibt es eine zweite Gruppe. Interessierte Eltern können ihre Kleinen bei Leiterin Daniela Dehling unter Telefon 0961/39880414 oder E-Mail kindergarten.weiden@johanniter.de anmelden. (blu)

Untergekommen ist er im gleichen Gebäude wie die Betriebskinderkrippe "Klinikzwerge", die auch die Johanniter betreiben. Für immer wird die Einrichtung Am Schwesternheim nicht bleiben können, denn die Gebäude sollen in den nächsten Jahre abgerissen werden. "Sobald wir ein anderes Grundstück in Weiden finden, werden wir sicher eine neue Kita bauen", verspricht Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johanniter Ostbayern.In der Zwischenzeit bietet der Kindergarten Platz für zwei Gruppen. 25 Kinder sind seit September die ersten "Sonnenland"-Bewohner, für eine zweite Gruppe nehmen die Johanniter Anmeldungen entgegen. Praktischerweise übernimmt "Klinikzwerge"-Leiterin Daniela Dehling auch gleich die Verantwortung für das "Sonnenland". "Darüber freuen wir uns sehr. Es ist ja nicht so, dass gute Fachkräfte auf der Straße stehen und warten, bis die Johanniter kommen", erklärt Steinkirchner. Die Klinikseelsorger, Pfarrerin Sabine Dachauer und Pfarrer Hans-Gerd Geiger, weihen den Kindergarten ein. Die Kinder singen ein Dankeschön-Lied mit ihren Gruppenleiterinnen.