Von PR-Arbeit verstehen sie was, die Kleinen vom Kindergarten Herz Jesu. Am Freitag promoteten sie beim Sommerfest ihr Erstlingswerk: ein Buch über einen Schneemann. Der Titel: "Schneemi reist in seine Träume." Dazu war ein Kind ins Schneemann-Kostüm geschlüpft, andere warfen Schneeflocken. Zum Lied und Bilderbuchspiel hieß es: "Heute wollen wir euch zeigen, was wir die ganze Zeit im Kindergarten treiben."

Auf die Spiegel-Bestsellerliste werden es die Kinder mit ihrer Bilderbuchgeschichte wohl nicht schaffen. Aber in die Bücherregale daheim bestimmt. Denn die ganze Werbeaktion zielte darauf, dass die Eltern die wirklich lesenswerten Ringbücher, die professionell gedruckt wurden und zu denen die Kinder die Bilder gemalt hatten, auch kauften. Und die Geschichte aus dem Gefrierfach ist wirklich gut.Zur "Schnappi"-Melodie texteten die Erzieherinnen den "Schneemi"-Song. Und der Kinderchor stimmte ein: "Im Buch da reis' ich um die Welt, ich hoff', dass es euch gut gefällt." Sechs Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen kümmern sich in Herz Jesu unter Leitung von Tanja Zwack das ganze Jahr über um die Kinder, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind.Neben dem Buchprojekt ging es vor allem ums Spielen. Wer den Parcours erfolgreich absolvierte, bekam am Ende eine Wasserspritzpistole. Für Speis und Trank war bestens gesorgt. Ums Kuchenbüffet kümmerte sich der Elternbeirat unter Leitung von Celine Baneaux.