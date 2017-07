Opa Hans-Georg sägt, Mama Stefanie schleift, Erzieherin Katharina schraubt, und Freddie Mercury trällert "God save the queen" dazu. Wo sonst Krippen- und Kindergartenkinder spielen, toben sich die Großen aus. Sie bauen im Garten ein Spielschiff. Es ist das Mitmach-Mammut-Projekt zum 25. Geburtstag des Kindergartens St. Dionysius.

Gut 1400 Hände packen an

Schiffstaufe am Freitag

Neunkirchen. Der jüngste Helfer auf der Baustelle im Neunkirchener Kindergarten zählt gerade mal drei Lenze. Der älteste 71. Auch Praktikanten des Augustinus-Gymnasiums bohren eine Woche lang, die Jugendgruppe der Feuerwehr Neunkirchen sägt. Zusammen sorgen alle binnen zweier Wochen dafür, dass 30 Kilogramm Schrauben sitzen. Und zwar an den richtigen Stellen von insgesamt 16 Kubikmetern Holz.Denn am Ende begutachtet der TÜV-Prüfer den neu gestalteten Garten und darin vor allem das mächtige neue Spielschiff. Angst vor Beanstandungen? "Die Leute hängen sich rein hier. Es wird keine Mängel geben, die nicht ganz schnell zu beheben sind", sagt der etwas andere Baustellen-Chef Len, der Baumhauszauberer.So nennt sich der 48-Jährige, der eigentlich Michael Leonhard Frost heißt und seit 2012 mit einem alten Feuerwehrauto und rollender Werkstatt durch die Lande zieht, um Spielzeugplätze zu bauen - beziehungsweise sie auch schon mal bauen zu lassen. Mitmachprojekt heißt das dann: Len, der Schreiner und Zimmerer, vermisst, plant und koordiniert die Helfer - Mamas und Papas, Großeltern, Erzieher, Jugendliche und Kindergartenkinder. Bis zu 20 muss er in einer Schicht beschäftigen. Vier Schichten von 7 bis 19 Uhr gibt es täglich. "Jeder nimmt etwas mit", ist Len überzeugt. Erwachsene eventuell neue Fertigkeiten. Kinder lernen den Spielplatz wertschätzen, in den ihre Ideen und Energie eingeflossen sind. Und: Beteiligungsprojekte reduzieren Kosten. Im Neunkirchener Fall schätzt Len die Ersparnis auf bis zu 70 Prozent."Stopp. Bitte erst die Schutzbrille aufsetzen", erinnert Len eine Mutter, die gerade mit der Schleifmaschine ansetzt, ein Holzbrett zu bearbeiten. Eingewiesen wird jeder Helfer. Auch Kindergartenchefin Lydia Hofmann. Sie wird nur noch "Frau Säge" gerufen. "Dabei hatte ich keine Ahnung, dass ich mit dieser Maschine umgehen kann." Woher Len das wusste? "Ich frage, was die Leute können. Viele wissen es nicht. Also probiere ich etwas mit ihnen aus. Später sind sie oft überrascht von sich selbst."In Neunkirchen stemmen die vielen Helfer - am Ende haben wohl gut 1400 Hände angepackt, weitere buken Kuchen, kochten Essen, servierten Brotzeiten - ein Spielschiff auf vier mal sieben Meter. Robinien-Stämme ragen sechs Meter in die Höhe. Das andere Holz holten Helfer aus dem Simultankirchenwald. Mittlerweile formt es ein Schaukelhaus, eine Wippe und vor allem das Schiff. Die Wackelbrücke entsteht gerade. Die Kletterwand folgt. Alles Details, die die Kinder in ihre Entwürfe für ein Spielschiff eingezeichnet haben.Nun müssen die Kleinen selbst ran. Es ist "Sternengruppen"-Schicht. Die Kindergartenkinder greifen unter Aufsicht zu Schäleisen oder Akkuschrauber. Wer pausiert, klebt mit der Nase an der Fensterscheibe und beobachtet das Baustellentreiben. "Die Eltern arbeiten auch im Regen. Dann ziehen sie Müllsäcke an", weiß einer. Eine andere hat einen Namen für das neue Schiff: "Elsa", nach Disneys Eiskönigin, ist ihr Favorit.Im Februar liefen die Planungen für das Jubiläumsprojekt an. Das alte, einst für 15 000 D-Mark installierte Spielschiff drohte nach 25 Jahren morsch zu werden. Das neue soll pünktlich zum 25. Geburtstag des Kindergartens vom Stapel laufen. Drum herum tut sich auch einiges. Helfer werkeln an einem Balancierpfad im Krippengarten. "Wir wollen auch im Außenbereich dem Zertifikat bewegte Krippe gerecht werden", erklärt Krippenleiterin Christina Ach, Frau Flex genannt. Eine Spende des Lions-Club Weiden ermöglicht dies.Das Spielhaus im Krippengarten fasste bislang nur drei Kinder, in der Gruppe aber sind zwölf. "Len hat das Dach einfach geöffnet und das Haus erweitert, es zudem auf eine Ebene gestellt und ein Schaukelhaus gebaut, in dem die Kleinsten selbst auf die Schaukel klettern können." Die Nestschaukel musste deshalb umziehen. "Weg kommt hier aber nichts", betont Lydia Hofmann. Alles finde eine neue Verwendung. Auf die Nestschaukel etwa freuen sich nun die Kindergartenkinder auf Landgang.Elena hat's: "Holzi" soll der neue Schiffsname sein. Wobei Angelica "Flotti" besser gefällt. Beliebt ist aber auch "Dionysia", eine Hommage an den heiligen Namenspatron des Kindergartens. Bis zur Schiffstaufe am Freitag, 28. Juli, mit Dekan Johannes Lukas muss die Entscheidung gefallen sein. Erst mal fällt aber der Hammer auf der Baustelle, der Bagger schweigt, das Team schnauft durch. Es ist Samstag, 18 Uhr. Feierabend. Die vorvorletzte Schraube sitzt. Der TÜV-Prüfer kann an Bord gehen.