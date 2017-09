Pünktlich zum Herbstanfang gab es im Kindergarten St. Josef ein Herbstfest. Die Kinder luden ihre Familien zum gemütlichen Beisammensein im herbstlichen Garten ein und hatten dafür einiges vorbereitet. Leiterin Monika Hauffe eröffnete das Fest, ehe ein Herbstfeuer feierlich entzündet wurde.

Kinder, Eltern, Angehörige und das Kindergartenteam nutzten die Sitzgelegenheiten am Feuer, um ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen. Bereits am Vormittag hatten einige Kinder fleißig geschält, geschnipselt und gekocht, um eine köstliche Kartoffelsuppe in der Tasse servieren zu können. Die Familien steuerten asiatisches Kleingebäck und andere selbst gemachte Köstlichkeiten bei. Die Besucher erkundeten die Außenanlage des Kindergartens mit dem schönen alten Baumbestand. Beim Streifzug durch den Garten wurden bunte Blätter, kleine Äste und Zweige gesammelt, um sie zu einem gemeinschaftlichen Herbstbaum zusammenzufügen.