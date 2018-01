Die Kinder im Kindergarten St. Wolfgang in Rothenstadt waren so beeindruckt von der Hilfsbereitschaft des Heiligen Martin für Menschen in Armut oder Not, dass sie im Herbst einen Verkauf zugunsten eines wohltätigen Zwecks organisieren wollten. Davon profitierten nun die Klinikclowns. Rückblick: Mit Hilfe der Erzieherinnen hatten die Kleinen des Kindergartens zuvor selbst eine ganze Menge Plätzchen gebacken und liebevoll Weihnachtsdekorationen gebastelt. Mit vollem Eifer halfen die Kinder schließlich auch beim Anpreisen und Verkauf ihrer selbst gemachten Kleinigkeiten. Insgesamt 550 Euro an Spenden wurden bei einer Feierstunde dem Verein "KlinikClowns Bayern" für ihre anerkennenswerte Arbeit in der Weidener Kinderklinik übergeben. Die Clowns bringen den kleinen Patienten in der oft bedrückenden Situation der Krankheit und des belastenden Klinikaufenthalts ein bisschen Freude und zaubern ein Lächeln ins Gesicht.