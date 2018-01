Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat eine neue Kinderkrippe eröffnet. Bereits vor zwei Jahren standen die Überlegungen an. War die AWO der erste Verband, der sich um die Jüngsten in der Gesellschaft kümmerte, hat nun der Kindergarten "Spatzennest" den Umbau mit der zweiten Krippe abgeschlossen.

Es ist notwendig, diese Einrichtung zu schaffen, damit die Kleinkinder gut aufgehoben sind, fachlich betreut und gefördert werden. Krippen-Leiterin Tanja Leiß

In einer Feierstunde erinnerte Leiterin Tanja Leiß, dass die Planung 2016 anstand, das "Okay" von der Stadt im Januar 2017 vorlag. Der Umbau ging zügig voran, im Vorjahr eröffnete die Krippe am 25. September. "Es ist notwendig, diese Einrichtung zu schaffen, damit die Kleinkinder gut aufgehoben sind, fachlich betreut und gefördert werden", sagte Leiß. Sie erinnerte, dass sich die Lebenssituation junger Familien geändert habe. Alleinerziehende, geringfügig Verdienende, bei denen beide Elternteile arbeiten müssen, oder Mütter, die ihren Beruf weiter ausüben möchten, bräuchten Krippen.Mit einem Lied eröffneten die Vorschulkinder. "Beständigkeit ist wichtig, vom Kindergarten bis zur Schule hin. Pädagogische Erziehung steht schon von klein an im Vordergrund", sagte Geschäftsführer Alois Fraunholz. Er brachte Geschenke für die Kinder mit. AWO-Fachberaterin Martha Pöllath erhielt von den Kindern einen Orden aus Lebkuchen. Die Grüße des Oberbürgermeisters Kurt Seggewiß überbrachte Stadträtin Sema Tasali-Stoll. Sie erinnerte an die Erziehung ihrer Kinder: Es sei nicht möglich gewesen, sie in eine Krippe zu bringen. Da musste sie als Ärztin die Karriere etwas hinten anstellen. "Die AWO hat nun eine zweite Krippe. Ich erinnere gerne an das Jahr 1992, als die erste Krippe in der Stadt eröffnet wurde", sagte Hilde Zebisch. "Weil die Kinder unsere Zukunft sind ermöglichen wir gerne die wichtigen sozialen Kontakte." Sie brachte drei "Erzieherstühle" mit.Mit einem Gebet segneten die Pfarrer Gerhard Pausch von Herz Jesu und Pfarrerin Edith Lang von St. Michael die Räume der Krippe. Lang sprach die Lesung und Pfarrer Pausch erinnert an Jesus Worte: "Wer das Kind aufnimmt, nimmt mich auf." Er segnete mit Weihwasser die Räume. Die Krippenkinder spielten die "Fleißigen Handwerker" nach.