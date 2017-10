"Kirwa lou niat nou!" Das heißt es am Freitag bei den Nordoberpfälzer Musikfreunden. Bayerisch, böhmisch, slowenisch und modern - so lässt Vorsitzender Horst Fuchs die Musikanten in der Waldgaststätte Strehl aufspielen.

Dazu griff Herbert Storek aus Kemnath gleich in die Knöpfe seiner Steirischen. Der Irchenriether Rudi Hesl schlug zünftig in sein Schlagzeug. Unter der Moderation von Thomas Fritsch aus Pirk kamen zehn Musikanten zum Zug. "Ja wos a echter Waldler is": Fritsch griff auch selbst zum Akkordeon. Dann ging es temporeich weiter - zusammen mit Horst Maibach (Bariton) und "Teufelstrommler" Hesl.Erni Troidl brachte mit ihrer Mundharmonika stillere Töne zu Gehör. "Lieb Heimatland ade", "Es war im Böhmerwald" und ähnliche Lieder gefielen den gut hundert Zuhörern ebenso wie die Volksmusik-Klassiker, die "Silver-Star" Hans Strobel aufspielte. Da wurde gejodelt und gejauchzt. Maibach, Wolfgang Butz aus Inzendorf und Barbara Reichl begleiteten Barbara Dineiger bei ihrem ersten Auftritt bei den "Nordoberpfälzern". Die Vohenstraußerin mit der Gitarre und ihre Mitspieler erhielten begeisterten Applaus für den "Paul und sein Gaul" und "Ich bin kein Bajazzo, bin nur ein Musikant".Ebenso begeisterten Manfred Döllinger (Neunkirchen) und das "Neunkirchener Trio", die flott und schmissig Polkas darboten. "Lieserl komm her", "Alle lieben Marschenka" und "Soll denn des a Kirwa sa?" sangen Marianne Helm und Hans Kowatsch. Die beiden Waldsassener sind seit Jahren ein beliebtes Duo bei den Musikantentreffen und ernteten auch diesmal wieder frenetischen Applaus mit ihren zur Kirchweih passenden Liedern.Witze zwischendurch und ein von Ingrid Sittl frei vorgetragenes, zwerchfellerschütterndes Gedicht trugen zur guten Stimmung bei. Vorsitzender Horst Fuchs kündigte als nächste Veranstaltung der Nordoberpfälzer Musikfreunde das "Adventsmusikantentreffen" am Samstag, 9. Dezember, an.