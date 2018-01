Die Maschkerer stehen in den Startlöchern - es wird närrisch in Weiden. Die Stadt und die Narrhalla bereiten sich auf den Lumpenball und das ausgelassene Faschingstreiben vor dem Rathaus vor. Ernster geht es jedoch hinter den schillernden Kulissen zu.

Tipps für Besucher "Wir hatten im vergangenen Jahr kaum Probleme bei unseren Faschingsveranstaltungen", betont Christian Würdinger, Vizepräsident der Narrhalla Weiden. Damit das auch diesmal so bleibt, bittet er Besucher des Kinderfaschings und des Lumpenballs, keine Rucksäcke oder größere Taschen mitzubringen. Taschenmesser, Pfefferspray oder andere Gegenstände, die als Waffen genutzt werden könnten, sind verboten. "Die nehmen wir den Besuchern am Eingang ab - also besser gleich zu Hause lassen." Auch mitgebrachte Getränke werden es nicht in den Festsaal schaffen. "Ich kann verstehen, dass Leute es immer wieder versuchen - ich war ja auch mal jung, aber das geht absolut nicht. Die werden konsequent eingesammelt." (juh)

Fasching ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Sie schlüpfen in ausgefallene Kostüme, feiern und genießen das Leben. Doch das Wichtigste: Sie fühlen sich dabei sicher. Gedanken an Übergriffe oder gar Gewalt möchte sich gerade an Fasching niemand machen."Und genau darum kümmern wir uns. Wir sorgen dafür, dass die Besucher unserer Veranstaltungen sicher sind", informiert Christian Würdinger, Vizepräsident der Narrhalla Weiden. Der Verein arbeitet dabei eng mit der Stadt zusammen. "Beim Lumpenball wird ein externer Sicherheitsdienst mit sechs Männern und einer Frau vor Ort sein." Auch Taschenkontrollen wird es am Eingang geben. "So wollen wir verhindern, dass gefährliche Gegenstände wie Messer, aber auch Glasflaschen oder eigene Getränke mit in den Saal genommen werden", betont der Vizepräsident. Auch der Alkoholausschank ist klar geregelt. Besucher erhalten verschiedenfarbige Armbänder. "Rot bedeutet über 18. Wer kein rotes Band hat, bekommt auch keinen Alkohol." Würdinger rät den Besuchern, gut darauf aufzupassen. Denn: "Wer den Streifen verliert, der bekommt auch nichts mehr. Außer, es ist eindeutig, dass die Person über 18 ist." 16-Jährige dürfen die närrische Zeit beim Lumpenball bis 24 Uhr feiern, "es sei denn, sie haben eine Begleitperson bei sich oder eine schriftliche Bestätigung ihrer Erziehungsberechtigen". Auch das werde von der Security-Firma kontrolliert.Würdinger blickt der Veranstaltung am 10. Februar in der Mehrzweckhalle optimistisch entgegen. "Die vergangenen Male ist auch alles gut gegangen, wir haben alles im Griff." Natürlich komme es immer wieder vor, dass der eine oder andere "einen zu viel über den Durst trinkt". "Dann muss man ihn einfach höflich bitten, zu gehen. Meistens sind sie einsichtig." Beim Kinderfasching am 28. Januar in der Mehrzweckhalle verzichtet der Faschingsverein auf einen Securitydienst. "Das wird auch nicht nötig sein", urteilt Würdinger. Doch auch dann gilt: Glasflaschen und potenziell gefährliche Gegenstände aller Art sind streng verboten und werden den Besuchern abgenommen. Ob - und wenn, in welcher Form - eine Security-Firma beim Faschingstreiben vor dem Alten Rathaus am Faschingsdienstag eingesetzt wird, stehe noch nicht endgültig fest."Allerdings können sich alle Maßnahmen kurzfristig ändern, wenn sich die allgemeine Sicherheitslage verändert - etwa, wenn etwas Schlimmes in der Welt passiert. Dann müssen wir handeln." "Für das Faschingstreiben am Faschingsdienstag wird analog das bewährte Sicherheitskonzept für das Bürgerfest angewandt", informiert auch Petra Vorsatz vom Amt für Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus. Einzelheiten will sie aus Sicherheitsgründen allerdings nicht bekanntgeben.