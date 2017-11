45 Jahre oder mehr ist es her, dass sich die Wege der Augustinerschüler getrennt haben. Nach dem Zusammenleben und -lernen in der Augustinerschule unter der Leitung von Regens Pater Arno Meyer haben sich viele aber aus den Augen verloren.

Nun war es an der Zeit, sich erstmals wieder zu treffen. Karl Schreier aus Falkenberg und Helmut Höcht aus Fuchsmühl hatten die Begegnung organisiert. Die Kameraden von damals sahen sich im ehemaligen Seminar in der Lichthalle wieder. Das Hallo war groß. Die meisten Erinnerungen der Teilnehmer kreisten um die Zeit des Kennenlernens 1963. Nahezu 100 Schüler lebten damals im Wohnheim im Augustinerseminar. Sie alle hatten den Beruf des Priesters vor Augen.Jede Menge Begebenheiten aus der Chor- und Theatergruppe, die Vorgaben im Fernsehraum, beim Kickern oder beim Fußballspielen machten die Runde. Bei der Besichtigung des Hauptgebäudes gingen die Ehemaligen auch in die Kapelle und hörten das Orgelspiel von Max Viechtl. Mitschüler war damals auch Pater Ludwig Schraml, der im Stadtfriedhof begraben ist. Dort legten die Ehemaligen Blumen nieder. Zudem führte Direktor Helmut Matejka die Gäste durch das Augustinus-Gymnasium.Nach einem Bummel durch die Altstadt feierten die Teilnehmer die Vorabendmesse in der Pfarrkirche St. Josef, die Diakon Georg Hösl und Lektor Karl Schreiner mitgestalteten. Danach kamen alle zum Ausklang im "Ratskeller" zusammen. Alte Fotos machten die Runde, die Männer schwelgten in Erinnerungen. Damals war das Thema "Frauen" tabu, beim Treffen war es das nicht mehr. Nur drei Kollegen aus der damaligen Gruppe sind Priester geworden.Später stand dann das Augustinerseminar allen Schülern offen. Diese große Ehemaligen-Gruppe will sich als Familie sehen. Wenn sich die Schüler von einst wiedersehen, soll es kein Jahrgangstreffen sein. "Wir wollen auch die später oder früher eingetretenen Schüler einbinden", kündigte Höcht an.