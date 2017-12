Was früher im Sitzungssaal des Neuen Rathauses Jahr für Jahr zahlreiche Zuhörer anzog, nämlich die große Krippenausstellung mit Lesungen, wird seit 2016 im Kulturzentrum Hans Bauer veranstaltet.

Statt aus aller Welt werden heute interessante und nicht minder wertvolle Krippen aus dem Fundus des Weidener Stadtmuseums präsentiert. Mit stimmungsvoller, adventlicher Musik unterhielten "De 3 Andern" (Mitglieder der Familie Rappl aus Burglengenfeld) die Gäste im vollbesetzten Saal. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, Stadtarchivarin Petra Vorsatz und Stefan Neubauer von den "Lustigen Konradern" erzählten Geschichten zum Schmunzeln, aber auch zum Mit- und Nachdenken.Der Spätnachmittag begann mit einem Menuett und einem Gedicht aus der Feder von Ulrike Maria Lesser: "Es ist Advent. Der grüne Kranz, der helle Schein der Kerzen, lädt uns zum Innehalten ein, wärmt Seelen uns und Herzen. Es ist Advent. Der Weihrauchduft zieht fein durch alle Räume, bringt Kindheit in Erinnerung, wo Zeit noch war für Träume."Was wäre Weihnachten ohne "Ausländer" oder fremdländische Produkte? Wenn eine "deutsche Weihnacht" gefeiert würde? Mit diesem Thema hatte sich Susanne Niemeyer beschäftigt, Neubauer trug ihren Text vor: Das Fest wäre öd und leer. Keine Kartoffeln, dafür geschmackresistenter Getreidebrei, keine Heiligen Familie und natürlich keine Mandeln, Spekulatius oder Schokolade. Die Erzählung von "Michel und das Meer" lehnte sich an den Lausbuben von Astrid Lindgren aus Lönneberga an. Christian Röper hatte ihre Erinnerungen an einen Buben verfasst, der unbedingt dem Meer ein Geschenk zu Weihnachten machen wollte. Er tat dies, indem er einen geschnitzten Engel in die Fluten warf.Weitere Geschichten handelten davon, wie Ochs und Esel an die Krippe kamen oder von kleinen Begebenheiten vor Weihnachten, wie Johannes Thiele sie niedergeschrieben hat. Zwischendurch erklangen Landler und natürlich viel staade Musi.