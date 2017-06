Die "Arbeitsgruppe Kontakt" traf sich im Weidener Klinikum. Die Abteilung Patientenkoordination der Kliniken Nordoberpfalz AG unter Leitung von Susanne Wagner und Stellvertreterin Brigitte Ramming organisierte den fachlichen Austausch zu den Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes 2. Eingeladen waren Vertreter der ambulanten Pflegedienste und stationären Pflegeeinrichtungen.

Den Patienten der Kliniken und den Bürgern in Stadt und Landkreisen soll eine optimale Hilfestellung beim Übergang aus der stationären Behandlung ermöglicht werden. Es ist allen Beteiligten wichtig, sich zu den aus der Gesetzesänderung ergebenden Auswirkungen hinsichtlich Kosten, Leistungen, Aufnahmekriterien abzugleichen.Desweiteren gab es bei dieser Veranstaltung erstmals einen Austausch im Rahmen des Hygiene-Netzwerkes Nordoberpfalz, ein freiwilliger Zusammenschluss von Einrichtungen in Weiden und den Landkreisen Neustadt und Tirschenreuth. Das Netzwerk hat zum Ziel, das interne und übergreifende Hygiene-Management zu erleichtern und zu verbessern. Dazu beitragen sollen Informationsaustausch, Erarbeitung lokaler Standards und gegenseitige Unterstützung bei der Umsetzung von Hygiene-Empfehlungen. So ging es in der Veranstaltung um sogenannte "Barrieremaßnahmen", die bei Infektionen ergriffen werden müssen, um Übertragungen zu vermeiden. Fallbeispiele wurden vorgetragen. Die Moderation übernahm der Leiter des Gesundheitsamts, Dr. Thomas Holtmeier, und die ärztliche Leitung der Hygienefachabteilung der Kliniken Nordoberpfalz AG, Dr. Stefany Dürr.Für die Klinken Nordoberpfalz AG informierte die Hygienefachabteilung, dass derzeit eine Angehörigensprechstunde konzipiert würde, um Ängste im Umgang mit infektiös erkrankten Menschen abzubauen.