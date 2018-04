Ärzte und Pflegepersonal sind während der Influenzawelle über sich hinaus gewachsen. Über 300 Patienten müssen stationär versorgt werden. Hygiene ist oberstes Gebot.

Personal geht an Grenzen

Schweinegrippe überholt

"Aktion Saubere Hände" am 7. Mai Die Abteilung für Hygiene und Infektionsprävention der Kliniken Nordoberpfalz AG weist im Rahmen der "Aktion Saubere Hände" am Montag, 7. Mai, von 10 bis 16 Uhr mit einem Hygienetag am Klinikum Weiden auf die Bedeutung der richtigen Handhygiene hin. "Durch richtiges Händewaschen kann jeder einen entscheidenden Beitrag zur Vermeidung der Verbreitung von Infektionskrankheiten leisten", sagt Stefany Dürr, ärztliche Leiterin der Abteilung Hygiene und Infektionsprävention. Was eine richtig durchgeführte Händedesinfektion kennzeichnet, stellt das Team der Abteilung im Foyer des Klinikums vor. Unter anderem wird mit einem speziellen UV-Gerät sichtbar gemacht, wie sauber unsere Hände wirklich sind. (exb)

Die Kliniken Nordoberpfalz AG steht im engen Austausch mit Vertretern der regionalen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Beim 18. Treffen wurden jetzt die Änderungen und Auswirkungen des seit Oktober 2017 gültigen Rahmenvertrags zum Entlassmanagement besprochen. Auch die Influenzawelle war großes Thema.Der Rahmenvertrag Entlassmanagement soll einen möglichst nahtlosen Übergang vom stationären in den ambulanten Sektor ermöglichen, habe den bürokratischen Aufwand aber deutlich erhöht und sei auch nicht immer umsetzbar, erklärte Susanne Wagner, Zentrumsleitung der Kliniken Nordoberpfalz AG.Stefany Dürr, Leiterin der Abteilung für Hygiene und Infektionsprävention der Kliniken Nordoberpfalz AG, blickte auf die Herausforderungen während der Grippewelle zurück und betonte den enormen Aufwand der stationären Behandlung und Unterbringung von weit mehr als 300 stationär aufgenommenen Patienten. Sie verwies auf die zusätzlichen körperlichen Belastungen für das ärztliche und pflegerische Personal, das mit Schutzausrüstung arbeitete, aber auch auf die Belastungssituation des Personals der Wirtschaftsbetriebe. Dieses hatte aufgrund der Isolationssituation eine erhöhte Anzahl an Zimmern und Betten zu reinigen. Dürr stellte fest, dass die Kliniken AG der Herausforderung der Influenzawelle - trotz eigener hoher krankheitsbedingter Personalausfälle - gerecht wurde, da alle eine hohe Einsatzbereitschaft zeigten.Die wöchentliche Anzahl der Erkrankten sei in diesem Jahr dreimal so hoch wie in den Spitzenzeiten der 2009 grassierenden Schweinegrippe gewesen, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes Neustadt/Weiden, Dr. Thomas Holtmeier. Menschen über 60 Jahren gehörten zu den Risikogruppen. Eine Influenzawelle habe auch immer erhebliche Auswirkungen auf die ambulante und stationäre Altenpflege, sagte Holtmeier. Er bedankte sich für das überdurchschnittliche Engagement und warb eindringlich für die Impfbereitschaft.