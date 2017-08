Der Verkehr wird sich demnächst neue Wege in und um Weiden suchen müssen. Am Freitag kündigten die Stadtwerke auch noch die Vollsperrung der Kreuzung Bürgermeister-Prechtl-/Sedanstraße an: schon von Mittwoch, 16. August, bis zum 10. September.

Erst sind die Straßen wegen Arbeiten am Nordoberpfalz-Centrum (NOC) blockiert - Spundwände werden eingezogen -, dann wegen Kanalbauarbeiten. Die Stadtwerke verweisen auf eine Ausweichstrecke über Braunmühl-, Luitpold-, Ring- und Leibnizstraße. Der Busverkehr zwischen Dr.-Pfleger-Straße und Allee werde aufrechterhalten. Wie berichtet, kommt vom 25. bis 27. August die Vollsperrung des Kolping-Platzes hinzu - und ab 4. bis 8. September ist die Einfallstraße B 22 bei der Ampel am Generationenmarkt abgeriegelt. Zum Schulbeginn seien zumindest die Knotenpunkte bei Allee und Kolping-Platz wieder frei befahrbar, kündigen die Stadtwerke an. "Dafür erfolgt für den weiteren Kanalbau eine Vollsperrung der Sedanstraße von der Bürgermeister-Prechtl-Straße bis zur Asylstraße." Diese dauere voraussichtlich bis zum 20. Oktober. Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollen den Baustellenbereich weiträumig umfahren. Außerdem empfehlen die Stadtwerke das Umsteigen auf den ÖPNV: Der Stadtbus "bietet in diesen Wochen mehr denn je eine Alternative zum eigenen Auto".