Die Schützengesellschaft Freiheit Neunkirchen hat erstmals einen Schützenkaiser. Denis Weidener ist der Coup gelungen. Eine Ehrung gibt es auch für Albert Riedl, seit 35 Jahren der Schützenmeister. Er scherzt: "Das liegt daran, dass ich schon 30 Jahre nach einem Nachfolger suche."

Riedl erinnerte bei der Königsfeier zunächst an zurückliegende sportliche Höhepunkte. Die Luftgewehrmannschaft schoss erfolgreich in der Gauoberliga, das Team wurde mangels Schützen dennoch zurückgezogen. Die zweite Herrenmannschaft behauptete sich in der B-Klasse, die Pistolenmannschaft belegte in der A-Klasse gar den zweiten Platz. Absteigen musste die Auflagemannschaft.Erfreulich ist, dass mit Thomas Jahreis ein Gaumeister in den Reihen der Freiheitschützen ist. Mit vorne dran waren auch Denis Weidner, Hans Frischholz, Albert Riedl und Jahreis. Sie qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaft. Weidner fuhr zur "Bayerischen". Aus der Spende des verstorbenen Mitglieds Heinz Jagusch und dem Ertrag aus dem Dorffest wurde ein Präzisionslasergewehr gekauft. Damit können auch Kinder schießen.Eine besondere Ehrung für 35 Jahre erhielt Schützenmeister Riedl. Er trat 1974 in den Schützenverein ein, war Jugendleiter, seit 1981 führt er den Schützenverein. Mit einer besonderen Scheibe wurde sein Einsatz gewürdigt, angefertigt von zweitem Schützenmeister Jonny Thiel. Jahreis überreichte im Namen der Mitglieder einen Geschenkkorb. Das Schießen auf die Königsscheibe wurde von einem Pokalschießen umrahmt. Scheiben und Pokale gingen an Christine Poß, Johann Frischholz, Andreas Weidner, Hermann Riedl, Alexander Thiel, Jochen Lenkeit, Hans Frischholz, Denis Weidner, Stefan Poß. Den Titel Jugendkönig verteidigte Denis Weidner. Weil er die Königskette schon in den letzten drei Jahren erhalten hat, bekam er die Kette als Jugendkaiser umgelegt. "Das hat im Verein noch keiner erreicht", lobte Riedl. Vizejugendkönig wurde Thomas Dittrich. Den Titel verteidigen konnte auch Harald Frischholz mit der Luftpistole. Er wurde zum zweiten Mal Luftpistolenkönig. Auf den zweiten Platz kam Jonny Thiel. Den Königstitel Luftgewehr holte sich Hans-Jürgen Weidener. Vize Wolfgang Roy bekam die Wurstkette. Schützenliesl wurde Cornelia Frischholz vor Christine Poß.