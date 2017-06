Königsfeier der Schützengesellschaft Heimatfreunde Mooslohe

Zünftig feiert die Schützengesellschaft Heimatfreunde Mooslohe ihre Königsfeier. Eine Reihe an Pokale wird vergeben.

(kzr) Bei der Königsfeier verabschiedete Schützenmeister Hans Bergler die bisherigen Würdenträger Ingrid Voit, Hans Bergler, Martin Näger, Margot Waida und Ernst Zitzmann. Sie zogen mit der Gesellschaft aus der Gaststätte aus, dafür wurden die neuen Könige mit musikalischer Begleitung abgeholt und ins Vereinslokal geleitet.Bevor jedoch die Könige proklamiert wurden, ehrte Sportleiter Robert Raps die Sieger rund um das Königsschießen. Die Glückswertung auf Luftgewehr sicherte sich bei den Damen Laura Wiesnet, bei den "Schützen aufgelegt", die gemeinsam auf LP und LG anlegten, gewann Margot Waida. Bei der Wertung für Schützen in beiden Waffengattungen sicherte sich Hans Bergler den ersten Platz.Bei der Meisterwertung siegte bei den Damen wiederum Laura Wiesnet, bei den Schützen auf LP und LG wurde Robert Raps Sieger, bei den Aufgelegt-Schützen war Helga Uschold die Beste. Die Meister-Königsglückscheibe mit der zehntel Wertung gewann Martin Näger. Den Vorderladerpokal sicherte sich Gerd Voit, auch den Wanderpokal durfte er in Empfang nehmen. Beim Pärchenschießen waren Helga Uschold mit Helmut Retzer Beste. Ingrid Voit gewann die Trophäe, die Erwin Mösch zu seinem 80. Geburtstag spendierte. Einen Pokal spendierte Thomas Retzer zu seinem 50. Geburtstag. Auch Andreas Uschold gab einen Pokal aus zum 65. Die Gewinner waren Martin Näger und Ulrike Bergler. Den Kaiserpokal, den Hans Bergler ausgab, gewann Margot Waida.Bei der Königsproklamation zeichnete Sportleiter Robert Raps die Mitglieder aus und hängte ihnen die Königskette um. Neue Königin wurde in der Damenklasse Laura Wiesnet, vor Daniela Eder. Ihr überreichte Bergler die Wurstkette. Claudia Förtsch bekam als Dritte die Brezenkette. Bei den Luftgewehrschützen siegte Schützenmeister Hans Bergler erneut und wurde neuer Kaiser, den zweiten Platz gewann Thomas Fuchs. Martin Näger war erneut Bester auf Luftpistole, er gewann den Kaisertitel vor Robert Raps und Andreas Förtsch. Bei den Aufgelegt-Schützen sicherte sich Ernst Zitzmann mit dem LG den Pokal, Margot Waida holte sich den Sieg auf Luftgewehr und wurde Dritte auf LP. Auf Vorderlader gab es heuer mit Gerd Voit den Sieger. Ernst Zitzmann kam auf den zweiten Platz. Bergler wies daraufhin, dass am 25. Juni das Patenschießen der Hubertusschützen zum 60-jährigen Bestehen besucht wird. Am 21. Juli werden die Vereinsmeister geehrt.