Königsfeier der Schützengesellschaft Hubertus

Das Königsschießen der Schützengesellschaft Hubertus stößt auf großes Interesse: Möglicherweise deshalb, weil die Königskürung direkt nach dem Schießen erfolgt. Gleich 30 Teilnehmer legen mit Luftpistole und -gewehr zum Königsschuss vor der Proklamation an.

Unmittelbar vor der Königsfeier im Schützenheim Alpenrose war er abzugeben: der Königsschuss. Schon in den vergangenen drei Wochen beteiligten sich zahlreiche Schützen am Wettbewerb. Für einige zahlte sich dies schließlich aus.Erster Schützenmeister Klaus Leipold freute sich über die gute Beteiligung beim alljährlichen Höhepunkt im Vereinsleben, der Königsfeier. "Es hat sich herauskristallisiert, dass der Königsschuss immer am Tage der Königsfeier abgegeben wird", erklärte Leopold. Das mache die Überraschung perfekt und spannend, denn keiner wisse, wer König werde. "Zudem sind die Könige dann auch alle anwesend", ergänzte er.Unter den Feiernden waren Ehrenschützenmeister Erich Gallitzendorfer und etliche Ehrenmitglieder des Vereins zu finden. Die vier amtierenden Schützenkönige erhielten für ihre Regentschaft Erinnerungsnadeln mit Jahreszahl. Den Dank für ihren letztjährigen Einsatz empfingen Martina Birner, Thomas Birner, Erich Gallitzendorfer und Alexander Nickl. Alle vier mussten die Schützenkette ablegen: Letztendlich konnte keiner seinen Titel verteidigen.Die Preisverteilung zum begleitenden Königsschießen nahm Sportleiter Richard Gallitzendorfer vor. Eingangs gratulierte der Schützenmeister ihm zum 60. Geburtstag. Mit der Luftpistole legte in der allgemeinen Klasse auf Glück Wolfgang Treml an und gewann. In der Meisterklasse siegte Richard Gallitzendorfer, in der Auflage wiederum Wolfgang Treml. Bei der Glückwertung in der allgemeinen Klasse auf Luftpistole sicherte sich Sascha Treml, in der Auflage Matthias Reuß und auf Meister Thomas Birner den ersten Platz.Mit dem Luftgewehr traten die Aktiven an, um die Wertung der Zahlenscheibe zu gewinnen. Es siegte Anja Nickl, mit der Auflage Matthias Reuß. Das Pokalschießen mit dem Luftgewehr gewann Wolfgang Treml. Die Zahlenscheibe mit der Luftpistole traf Thomas Birner als Bester, er gewann auch das Pokalschießen. Matthias Reuß war Erster bei der Zahlenscheibe-Auflage. In der Jugendklasse siegte Alexander Nickl.Gauschützenmeister Wolfgang Weiß lobte die Beteiligung der Schützen an den Schießveranstaltungen mit "oft sehr guten Ergebnissen". Erfreulich sei, dass heuer drei Schützen bei sechs Disziplinen bei der Deutschen Meisterschaft an den Start gingen. Vom Stadtverband für Leibesübungen dankte Vorsitzender Reinhard Meier dem Schützenverein für die vielen Aktivitäten im Schießsport.Dann endlich wurde das Geheimnis um die neuen Könige gelüftet: Luftgewehrkönig wurde Frank Völkl vor Thomas Birner und Richard Gallitzendorfer. Völkl erhielt die Königskette umgelegt, Leipold überreichte ihm den Pokal.Schützenkönigin wurde Anja Nickl vor Carina Reuß, sie bekam die Wurstkette und Magdalena Gallitzendorfer die Brezenkette. Manfred Löschel zielte am Besten und wurde so Pistolenkönig. Auf den zweiten Platz kam Matthias Reuß vor Siegfried Nickl. Bei der Jugend gewann den Titel Alexander Nickl. Den geselligen Teil eröffneten Sophia und Mark: Sie luden zum Königswalzer ein, während der mit Wein gefüllte Pokal des Schützenkönigs durch den Saal gereicht wurde.