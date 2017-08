Das orangefarbene K steht das Kolping-Bildungswerk und - laut eigenem Werbeslogan - für Karriere. Steile Karriere macht auch die Bildungs- und Betreuungszentrum selbst. Das dokumentiert das neue Haus in der Robert-Bosch-Straße, das zwei Wochen vor dem geplanten Übergabetermin bezogen wird.

In großer Harmonie

Mitarbeiter begeistert

Sogar die Außenanlagen sind fertig, die Rabatten bepflanzt. Besonders stolz sind Elisabeth Weiß und Hans-Jürgen Förster, die das Bildungszentrum in Weiden leiten, über das "Freiluftzimmer", das sie mit einem Grillfest einweihen konnten. Vor allem aber: Das neue, zweigeschossige Haus ist barrierefrei und es gibt 26 Parkplätze vor der Tür. Vergessen sind die Laufereien über drei Geschosse in der alten Bleibe in der Schönwerthstraße und die tägliche Suche nach einem Stellplatz.Drei Mitarbeiter des Kolping-Bildungwerkes begannen vor 25 Jahren mit der Erwachsenenbildung in Weiden. Seit 20 Jahren engagiert sich das Zentrum erfolgreich in der Jugendarbeit. Rund 300 jugendliche und erwachsene Kursteilnehmer (teilweise im Wechsel) sind täglich im Haus, betreut von drei Dutzend Mitarbeitern, berichten Elisabeth Weiß und Hans-Jürgen Förster. Das Mittagessen kommt vom Schülercafé Scout, das Kolping ebenfalls betreibt. Das neue Zentrum ist zudem Anlaufstelle für die Mitarbeiter in den Außenstellen in Grafenwöhr und Vohenstrauß.Bei der ersten Führung durch das Haus ist das harmonische Miteinander der Zentrumsleitung mit den Architekten Yannick Brunner und Werner Müller (Büro Rauh und Müller) zu spüren. So bekennt Brunner, dass dieses 3,5-Millionen-Projekt "wirklich ausgesprochen Spaß gemacht" habe. "Wir konnten Vorschläge einbringen und der Bauherr hat mitgemacht. Das hat uns geholfen." Der 27-jährige Architekt (in Weiden aufgewachsen, Abitur am Augustinus-Gymnasium, seit drei Wochen verheiratet und Enkel von Dipl.-Kaufmann Heinz Weiß) habe die Herausforderung in sehr kurzer Zeit gemeistert, bestätigt Werner Müller. Das 2843 Quadratmeter große Grundstück sei optimal genutzt. "Wir haben alles gut untergebracht und bleiben im Kostenrahmen."Architekten und Bauherr entwickelten gemeinsam das Farb- und Ausstattungskonzept. Die Sichtbeton-Optik durchbrechen warme Holz-Töne. Diese stehen im Kontrast mit den alu- und anthrazitfarbenen Türen und Türzargen, darüber, abgesetzt an den Decken, das Kolping-Orange. Ausdrücklich danken die Zentrumsleiter Elisabeth Weiß und Hans-Jürgen Förster dem Aufsichtsrat des Kolping-Bildungswerkes Ostbayern, das die Gelder für den Neubau freigegeben habe. "Wir alle sind begeistert und haben die besten Voraussetzungen für die weitere Entwicklung."Das Haus wird im Oktober feierlich eingeweiht - mit dem neuen Kolping-Präses des Diözese Regensburg.