Danke zu sagen fällt oft nicht leicht, weiß Karl Zitzmann. Der Vorsitzende von Kolping St. Josef hat damit keine Probleme. Darüber freuen sich nun die Mitglieder der Gruppe.

Seit bis zu 70 Jahren Teil der Kolpingsfamilie Nicht alle Mitglieder der Kolpinggruppe St. Josef kamen, um die Urkunden für langjährige Treue zu übernehmen. Josef Schell etwa wird die Auszeichnung für 70 Jahre Treue nachgereicht. Für 65 Jahre erhielt Hans Troppmann die Urkunde. Für ihren kürzlich verstorbenen Ehemann Max Schell, ebenfalls für 65 Jahre, nahm die Auszeichnung seine Frau Rita entgegen. 60 Jahre ist Georg Ziegler dabei, 40 Jahre sind es bei Josef Knorr, Roswitha Scheitler, Ruppert Weiß, 25 Jahre bei Gabriele Fischer und Annika Fischer. (kzr)

Sie kamen zum Kolpinggedenktag in die Pfarrkirche St. Josef. Vorsitzender Zitzmann sagte bei dieser Gelegenheit, Danke sei ein kleines Wort. "Dieses können heutzutage aber nur noch wenige aussprechen." Zitzmann jedoch dankte seinen Mitgliedern für das Kommen, der Vorstandschaft für die Mithilfe und den Mitgliedern für die Treue zu Kolping. "Wenn wir weiter so zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, haben wir eine gute Zukunft vor uns."Pfarrer Markus Schmid erinnerte, dass in wenigen Tagen eine neue Bibel mit einer neuen Übersetzung erscheint. Nach über zehn Jahren der wissenschaftlichen Arbeit werde die neue Einheitsübersetzung Fortschritte an Genauigkeit, an Texttreue und an zeitgemäßer Verständlichkeit bringen. "Auch wir bei Kolping sollten Profil zeigen und uns nicht ausruhen, was den Glauben angeht. Wir sollten schauen, was sich da Neues getan hat, denn da werden uns die Augen aufgehen." Gerne wolle Schmid deshalb demnächst einen Vortrag bei Kolping halten und zum Neu-Lesen der Bibel einladen.Zum Kolping-Gedenktag gib es bundesweit eine Schuhsammelaktion zugunsten der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung. Die Kolpingsfamilie St. Josef beteiligt sich wieder an der Aktion unter dem Motto "Mein Schuh tut gut!".Gemeinsam sangen alle das Kolpingslied. Dann ging es in den gemütlichen Teil des Abends über.