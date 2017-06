"Ein Saftladen." Hans Schneider, Kassier der Kolpingfamilie St. Josef, bietet der Kolping-Zentrale in Köln die Stirn: "Weil Köln auf unsere Satzungsänderung wegen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung aus dem Jahr 2015 nicht reagiert hat, weigere ich mich, die Verbandsabgabe zu überweisen."

Konzert im Pfarrheim

60 Männer gefunden

Sollte die Zentrale aber "morgen antworten, hat sie übermorgen ihr Geld auf dem Konto". Somit verbuchte die Familien-Kasse einen Zuwachs von 1640 Euro gegenüber dem Vorjahr. Sollte der Betrag aber weitergeleitet werden, steht ein Minus im zweistelligen Bereich.Die Kolpingfamilie St. Josef feierte ihr 140-jähriges Bestehen. Nach einem Gottesdienst mit der Gesangsgruppe "Happy Voices" trafen sich die Mitglieder im Pfarrheim. Vorsitzender Karl Zitzmann betonte, dass jeder Tag die Chance biete, etwas zu verändern. Wie Schriftführerin Sieglinde Kurz erklärte, gehöre die Zukunft Gott und den Mutigen. In ihrem Rechenschaftsbericht ging Kurz auf zahlreiche Aktivitäten ein, wie Diavorträge, Faschingsveranstaltungen, Kreuzweg und Vorträge.Stadtpfarrer und Präses Markus Schmid präsentierte seinen jüngsten Gast, den indischen Stipendiaten Arnald Francis, der in Regensburg Theologie studieren will. "Sie sind gesegnet, weil sie dem Ruf Adolf Kolpings gefolgt sind", begrüßte der angehende Student die Mitglieder. In Kolpings Sinne zu arbeiten halte jung. Der Präses ging bereits in seiner Predigt auf das Thema Mut ein. Die Kolpingfamilie sei mutig, weil sie sich mit dem Glauben und damit mit Jesus auseinandersetze.Oftmals gebe es in kirchlichen Verbänden tolle Programme. Doch meist vermisse man dabei Jesus, um den es eigentlich gehen sollte. Das etwas höhere Durchschnittsalter der Mitglieder sollte kein Hindernis sein: "Auch Abraham war 75, als er sich aufmachte, ins gelobte Land zu ziehen." Wer sich mit 60 zu alt fühle, um die Messe in der Osternacht zu besuchen, weil sie zu spät beginne, der sollte sich am biblischen Patriarchen orientieren. Der Begriff "alt sein" sei keine Frage der "physischen Zusammensetzung", sondern eine Frage des Mutes. Vielleicht sollte der eine oder andere den Blick nach Indien richten, wo noch richtig Gottesdienst gefeiert werde - sogar in der Nacht.Dort befassten sich die Gläubigen zuvor mit dem Inhalt der Predigt, was dem Gottesdienst ein ganz anderes Gewicht gebe. "In ihnen allen lebt der Geist Gottes." Da müsse man nicht erst Theologie studiert haben. "Wir sind alle eine Gemeinschaft." Und: "Wir sind nicht die Alten und Abgeschriebenen, die vor sich hinwelken." Im Gegenteil: "Wer Mut hat, schafft Mut."Unter den Gästen weilte Bezirksvorstand Hans Eiszrich. Zitzmann ließ 140 Jahre Weidener Kolping-Geschichte Revue passieren. Erstmals Gedanken gemacht habe sich Stadtpfarrer Josef Käs 1876. Ein Jahr später hätten sich 60 Männer beim Bäckermeister Josef Merkl versammelt und den 1. Gesellenverein gegründet.Zitzmann sagte: "Zum 140-jährigen Jubiläum habe ich eine große Träne im Auge. 2015 verhandelten wir mit der Kolpingfamilie Neunkirchen wegen einer Fusion, die abgelehnt wurde. Die Kolpingfamilie Schirmitz winkte bereits nach dem ersten Halbsatz ab. So war 2016 das Jahr der Entscheidung: Auflösen oder einen Notnagel mit Neuwahlen einschlagen."