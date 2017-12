Sie läuten gemeinsam eine besondere Zeit ein: den Advent. Unter dem Motto: "Wir wissen, wo es lang geht" feiern Neunkirchener Kolpingmitglieder ihren Gedenktag mit Gottesdienst, Ehrungen und zwei neu aufgenommenen Familien.

Gemeinsam mit Pfarrer Stephan Rödl zogen etliche Kolpingschwestern und -brüder hinter den Bannern der Kolpingfamilie und der Kolpingjugend in die Pfarrkirche ein. Der Gottesdienst zum Kolping-Gedenktag stand unter dem Motto "Wir wissen, wo es lang geht"."Das Licht der ersten Kerze am Adventskranz brennt. Der Advent ist eine Zeit, die uns wachrütteln und aufwecken will", predigte Pfarrer Rödl. Auch Adolph Kolping, dessen Gedenktag die Mitglieder im Gottesdienst feierten, habe immer wieder versucht, seine Mitmenschen wachzurütteln und auf Jesus Christus hinzuweisen. Musikalisch umrahmte die Gruppe "Laetitia" den Gottesdienst. Zwei neue Familien begrüßte der Pfarrer bei der Gemeinschaft. Als äußeres Erkennungszeichen erhielten die beiden Familien Pausch und Wiesnet den Kolping-Mitgliedsausweis, die Kolping-Anstecknadel oder entsprechend das Abzeichen der Kolpingjugend.Im Anschluss trafen sich die Mitglieder im Pfarrgemeindehaus. Für 40-jährige Treue zur Kolpingsfamilie Neunkirchen und zum Kolpingwerk Deutschland überreichte Vorsitzenden Roland Hoffmann der Geehrten Maria Kneidl eine Urkunde sowie einen Blumenstrauß. In einer Bilderpräsentation ließ Vorsitzender Hoffmann im Anschluss die Aktionen der Kolpingsfamilie des vergangenen Jahres Revue passieren.Die nächste Veranstaltung ist die Adventsandacht in Trippach am Freitag, 8. Dezember. Treffpunkt ist am katholischen Pfarrgemeindehaus in Neunkirchen um 18 Uhr. Die Andacht beginnt gegen 18.45 Uhr. Im Anschluss treffen sich die Mitglieder im Trippacher Gemeindehaus.