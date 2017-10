Im Juli 1947 gründete sich die Kolpingfamilie Neunkirchen. Das 70-jährige Bestehen feiert die Vorstandschaft mit einem Gottesdienst in St. Dionysius. Es folgt ein Ehrenabend. Mit dabei: sieben befreundete Kolpingsfamilien.

Den Festgottesdienst zelebrierte Bezirkspräses Thomas Jeschner aus Eschenbach in Konzelebration mit Pfarrer Stephan Rödl, Kaplan Johannes Bosco und Pfarrvikar Dr. Bruno. Musikalisch gestaltete die Gruppe "Laetitia" unter Leitung von Christa Kneidl die Messe. Der Jugendchor unter Leitung von Elvira Kuhl begrüßte die Ehrengäste im Pfarrheim unter anderem mit einem Medley aus dem Film "Sister Act".Umfassend erinnerte Vorsitzender Roland Hoffmann an die Anfänge des Ortsverbandes. Pfarrer Hans Bauer hatte damals die Gründung einer Jugendorganisation angeregt. 30 junge Leuten waren gleich dabei. Es entstand das Logo: "Wir sind in der Kirche zu Hause." Nach Pfarrer Bauer kam Paul Wutz, der Verein erlebte einen neuen Aufschwung. Wutz betreute Kolping 36 Jahre lang seelsorgerisch, er ist inzwischen Ehrenpräses. Unter Christian Burkhardt gründete sich auch eine Gruppe "Junge Erwachsene". Als "Präses mit dem Schifferklavier" bleibt Pfarrer Armin J. Spießl in Erinnerung. In diesem Jahr übernahm Pfarrer Stephan Rödl die Gruppe.In den Anfangsjahren hatte die Vorstandschaft oft gewechselt. Nach Emmerich Suttner, Hans Müller und Elfriede Fuchs erreichte die Kolpinggruppe um 1999 gar 155 Mitglieder. Nach Bernhard Schulze stehen bis heute Roland Hoffmann und Beate Neumann als Vorsitzende in erster Reihe, bei jetzt 170 Mitgliedern.OB Kurt Seggewiß dankte für die viele Arbeit und wünschte noch viele Jahre gedeihliche Arbeit zum Wohle der Pfarrgemeinde. Den Festvortrag hielt Diözesansekretär Ludwig Haindl zum Thema "Kolping - eine Geschichte mit Zukunft". Für 40 Jahre ehrte Hoffmann Josef Farnbauer, Josef Frimberger, Gerlinde und Georg Forster, für 60 Max Hofmann. Willibald Fuchs erhielt die Ehrennadel des Diözesanverbandes für über 40-jährige Tätigkeit als Kassier. Petra Teichner ist seit über 15 Jahren Schriftführerin. Musikalisch unterhielten Mara Dumler, Lisa und Miriam Duschner, Eva-Maria Melcher und Hanna Suttner mit "Amazing Grace" und "You Raise Me Up".