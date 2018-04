Neunkirchen . Die Kolpingsfamilie Neunkirchen hat einen neuen Präses. Seit dem Weggang von Pfarrer Armin J. Spießl war das Amt vakant gewesen. In der Jahreshauptversammlung wurde nun der neue Pfarrer von Neunkirchen, Stephan Rödl, zu seinem Nachfolger gewählt.

Dabei stellte der Geistliche die Frage: "Wie kommt man zu Kolping?" Er kenne Kolping aus seiner vorherigen Pfarrei in Landshut, auch dort war er Mitglied. In den Pfarreien Mantel und Neunkirchen sieht Rödl eine gewisse Beständigkeit. "Eigenständig und in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Organisationen nehmen sie Einfluss auf gesellschafts- und kirchenpolitische Entscheidungen. Durch das praktische Anpacken, den Glauben und die Präsenz in der Pfarrei, kann man die Leute erreichen", so Rödl. Der Neunkirchener Verband habe an Mitgliederstärke leicht zugenommen, derzeit sind es 174 Mitglieder, sagte Vorsitzender Roland Hoffmann. Neu aufgenommen wurde Renate Jahreis.Er erinnerte auch an die Arbeiten zum 70-jährigen Gründungsfest. Gut besucht waren Johannisfeuer, Adventfeier, Preisschafkopf, Kreuzweg, Maiandacht in Frauenricht und die Primiz von Frater Johannes Bosco. Teilgenommen haben die Mitglieder auch am 2. Dorffest in Neunkirchen. Bei der Abstimmung hoben alle Mitglieder die Hand, um der Dorfgemeinschaft Neunkirchen und Umgebung als Mitglied beizutreten.Die Jugendarbeit habe sich erfreulich entwickelt. Mit Moritz Egeter gebe es auch eine funktionierende junge Vorstandschaft.