Das Wissen hatte kürzlich eine Undercover-Dokumentation gesehen und mal wieder genau aufgepasst. Ein Metzger zeigte, wie aus Wurstresten - sogar von verschiedenen Schweinen - mit Hilfe von ein paar Mittelchen eine schön-faserige, zartrosafarbene Scheibe Schinken wurde. Stück für Stück zusammengeklebt durch Zusatzstoffe. Die Augen der Ungläubigkeit und der Naivität werden bei jedem Wort größer, doch das Wissen erzählt einfach weiter: "Damit Rindfleisch schön rot-saftig aussieht, setzte der Metzger eine Spritze mit Wasser an und schummelte so auch beim Gewicht und der Farbe", erklärt der Schlaumeier in der Runde."Und das ist noch lange nicht alles. In einer anderen Dokumentation mischte ein Apotheker zu Demonstrationszwecken lustig Zutaten zusammen, um ein angebliches Nahrungsergänzungsmittel herzustellen. Darunter war auch eine giftige Substanz, um zu zeigen, wie es heutzutage auf der Welt zugeht. Denn eine detaillierte Kontrolle für das Mittel gab es nicht. Die Ampulle hätte auf den Markt gedurft, und die Menschen hätten es eingenommen, ohne zu wissen, was drin ist." Die Ungläubigkeit schüttelt den Kopf: "Das kann doch nicht wahr sein.""Aber was können wir jetzt machen?", fragt die Naivität geschockt. "Besser darauf achten, was ihr esst", rät das Wissen und räuspert sich. "Wie wäre es denn mit einem eigenen Gemüsebeet? Spritzmittel kommen so nicht mehr an Salat, Tomate, Gurke ran. Erdbeeren schmecken viel besser, sobald echte Sonnenstrahlen sie gestreichelt haben und sie rot anlaufen. Und auch ein paar Hühner danken es euch mit einem gesunden, goldgelben Eidotter." Die Naivität kratzt sich am Kopf und schiebt nachdenklich die Unterlippe vor: "Ich glaube, es ist einen Versuch wert."Da schaut plötzlich das Gewissen um die Ecke, kommt erleichtert und mit federndem Schritt auf die Gruppe zu, klopft der Naivität auf die Schulter und murmelt: "Schön, dass du dir ein Huhn zulegen willst. Bei dir wird es das Tier gut haben. Ich hätte auch schon einen Namen, nenn es doch Karma."