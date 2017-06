Vielen treibt es den Schweiß auf die Stirn, wenn kleine schwarze Spinnen mit ihren dünnen Beinchen durch die Gegend huschen, Schlangen in der Sonne schimmern - oder sie in bedrückend engen Räumen nach Luft ringen müssen aus Furcht, erdrückt zu werden. Ja, manche haben sogar Angst davor, von Enten angestarrt zu werden. Bei mir ist es etwas anderes.

Schock im Wasser

Tote Fische im Kühlschrank

OTon Wir sind junge Mitarbeiter der Oberpfalz-Medien. Im „OTon“ werden wir in losen Abständen über das berichten, was uns im Alltag begegnet – was wir gut finden, aber auch, was uns ärgert. Dabei geht es weniger um fundierte Fakten, wie wir sie tagtäglich für unsere Leser aufbereiten, sondern um unsere ganz persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Meinungen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Dinge passieren, die uns junge Menschen bewegen.

Alle Teile dieser Kolumne sind zu finden unter onetz.de/oton.

Eine Sache, die mich schon mein Leben lang begleitet. Die Angst vor Fischen. Fachleute nennen das Ichthyophobie. Ich nenne das: Die pure Panik. Schon alleine der Gedanke an die starren, ausdruckslosen Augen, die braungold glänzenden Schuppen und die geriffelten Flossen, mit denen sie fast hypnotisch durchs Wasser gleiten, machen mich nervös. Damit meine ich nicht jede Art von Fisch. Gegen Clownfische habe ich nichts. Im gleichen Meer wie sie möchte ich zwar nicht schwimmen, aber sie sind schön anzusehen. Nein. Ich meine damit Karpfen, Hechte, Welse - heimische Fluss-Monster.Mein bisher schlimmstes Erlebnis hatte ich vor etwa 16 Jahren: Ich liege mit meiner Familie am See. Mein Bruder und ich stürmen ins Wasser, mein Papa hinterher. Die perfekte Abkühlung - bis ich kurz in die Sonne und dann auf die Wasseroberfläche schaue. Ich sehe das große Maul eines Fisches, der nach Luft schnappen will. Ich werde panisch, schlage im Wasser um mich, kann mich aus Angst nicht mehr bewegen. Ich kann nicht atmen. Wasser schwappt über mein Gesicht. Ein Bruchteil von Sekunden, der sich wie eine Ewigkeit anfühlt. Mein Papa zieht mich auf die Luftmatratze, versucht mich zu beruhigen. Ob es wirklich ein Fisch war oder nur die Reflexion der Sonne, weiß ich nicht. Ab dem Moment nahm meine Fischphobie ihren Lauf.Jahrelang habe ich Seen gemieden. Wenn ich mich doch einmal hineingewagt habe, habe ich erst im kniehohen Wasser gecheckt, ob ich Fische entdecke. Wenn ja, wars das mit der Abkühlung. Mittlerweile kann ich den Gedanken ein wenig verdrängen, dass sich unter mir hunderte Fische tummeln. Auch die Ratschläge meiner Freunde helfen - manchmal. "Die schwimmen doch weg, wenn du dich bewegst." Oder: "Ein Karpfen hat noch niemanden gefressen." Eben - noch nicht.Meine Eltern haben viel versucht, mir die Angst zu nehmen. Mit Goldfischen zum Beispiel. Man kann sie nicht streicheln, ihnen nichts lernen, und jedes Mal, wenn ich an dem Aquarium vorbeigegangen bin, habe ich gehofft, dass sie nicht raushüpfen. Nach einigen Wochen haben wir sie wieder weggegeben. Auch die Tatsache, dass mein Opa leidenschaftlicher Angler ist und tote Fische in unserem Kühlschrank liegen, hilft mir nicht. Ob ich sie esse? Nur in großen Ausnahmen und nur, wenn sie absolut nicht mehr als Fisch zu identifizieren sind. Freunde werden wir nicht mehr. Aber ich versuche mich zu arrangieren. Für Notfälle habe ich meine Luftmatratze.