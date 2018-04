Das erste Mal nicht frösteln, wenn man abends aus dem Haus geht. Am Laptop auf dem Balkon nach dem perfekten Sommerurlaub suchen. In der Eisdiele am Eck die erste Kugel Zitroneneis bestellen.

Das erste Mal nach Rauch stinken, wenn man abends die Klamotten auszieht, weil man stundenlang mit den Kumpels am Grill gestanden ist. Das erste Mal mit knallrotem Gesicht Sonnencreme gekauft, obwohl es bereits zu spät ist. Zum ersten Mal die Badeschlappen aus dem Schrank holen, an denen noch der Sand vom letzten Urlaub klebt.Am Wochenende zum ersten Mal in Fußballtrikots von Vereinen rumlaufen, die eh kein Mensch kennt, aber geil aussehen. Leute, der Frühling ist da und der Sommer kommt! Ich bin ein Sommermensch, ein Strandtyp, einer der lieber in einer Strandbar sitzt als beim Aprés-Ski. Lieber Rasenmähen als Schneeschippen. Lieber kühles Bier als heißen Glühwein. Einfach lieber Sommer als Winter.