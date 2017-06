Sommerzeit ist Festivalzeit! Das heißt: Ein paar Tage abtauchen in eine Parallelwelt, die voll ist von Musik, zwangloser und unkontrollierter als der Alltag, lustiger und seltsamer. Aber funktioniert das alles auch ohne Rausch?

Genauso wie eine Faschingsparty nach Mitternacht ohne Alkohol unerträglich ist, macht ein Festival nüchtern scheinbar auch keinen Spaß. Wie sonst soll man die dreckigen Toiletten, den harten Zeltboden und die Menschenmassen ertragen? Möglich scheint das auf einem Yoga-Festival, wie vergangenes Wochenende auf dem "Spirit of Nature" in Plankenfels in der Fränkischen Schweiz. Das Beste gleich zu Anfang: Es gibt keine Warteschlange am Einlass, keinen Zaun, keine Security, keine Taschenkontrolle. Die Besucher sollen von sich aus zahlen.Ist auf anderen Festivals die Auswahl an Aktivitäten vor allem darauf begrenzt, zu trinken und Konzerte anzuschauen, gibt es hier Workshops von Bogenschießen über "Kinetische Malerei" bis zu Kräuterwanderungen. Sind woanders die Bars gut gefüllt, ist es hier das Programm. Zu trinken gibt es vor allem selbst gemachte Limonade und indischen Tee.Keine Männerhorden brüllen dir Sauflieder ins Gesicht, keine Betrunkenen stolpern über den Campingplatz, kein Müll liegt herum. Die Leute stapfen barfuß im Regenmatsch herum, rufen "Shanti" statt "Prost" und tanzen euphorisch ohne Musik. Und sie lachen und lachen - aber nur, weil sie gerade am Lachyoga-Workshop teilnehmen. So richtig Party sieht anders aus.Am Abend singt ein weißhaariger Alt-Hippie, der sich das Akkordeonspielen offenbar kurz vor dem Auftritt selbst beigebracht hat, unreflektierte Texte über den Weltfrieden. Ein selbst ernannter Guru erzählt viel über den Pfad der Erleuchtung und am liebsten über sich selbst. Am Lagerfeuer stellt ein Typ mit tätowierter Pfauenfeder fest, dass sich sein Schwingungslevel bei der Meditation ums Doppelte ausbreitet. Die Leute um ihm nicken wissend. Ich nippe gelangweilt an meinem veganem Bio-Chai mit Hafermilch. Das nächste Mal dann doch lieber "Sex, Drugs and Rock 'n' Roll".