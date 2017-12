Jeder hat ihn im Schlafzimmer. Keiner spricht öffentlich darüber. Er ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Oft heißt er nur „der Stuhl“.



OTon Wir sind junge Mitarbeiter der Oberpfalz-Medien. Im „OTon“ werden wir in losen Abständen über das berichten, was uns im Alltag begegnet – was wir gut finden, aber auch, was uns ärgert. Dabei geht es weniger um fundierte Fakten, wie wir sie tagtäglich für unsere Leser aufbereiten, sondern um unsere ganz persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Meinungen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Dinge passieren, die uns junge Menschen bewegen.

Alle Teile dieser Kolumne sind zu finden unter onetz.de/oton.

Ein Stuhl auf dem sich Klamotten stapeln. Ein Stuhl auf dem nie jemand sitzen kann, weil er immer belegt ist. Hosen, T-Shirts, Schals oder Handtaschen - Kleidungsstücke und Accessoires, die ich einmal getragen habe, die für den Wäschekorb noch zu sauber, für den Schrank schon zu dreckig sind. Wer will schon getragene Kleidung neben der frisch nach Waschpulver duftenden hängen haben? Ich nicht!Ich habe seitdem ich mich selbst anziehen kann meinen „Klamottensitzsack“. In meinem winzigen Kinderzimmer war der einzige richtige Stuhl mein Schreibtischstuhl, da saß ich zu Schulzeiten allerdings recht oft drauf. Deswegen war mein schwarzer Sitzsack der einzige Ort, an dem ich Klamotten stapeln konnte.Mein Papa hat den Sinn dieses „Klamottensitzsacks“ nie verstanden und hat versucht, mich umzuerziehen. Gemeinsam haben wir ein Regal in meinem Bücherschrank leergeräumt. „Da kannst du nun deine getragene Kleidung lagern“, war sein Vorschlag. Das Ende: Ich hatte ein leeres Schrankfach, denn die Klamotten blieben am altbewährten Platz. Als ich ausgezogen bin, kam der Sitzsack mit. Von Wohnung zu Wohnung hat er mich begleitet, immer in seiner Funktion als Ablage.So ein Klamottensitzsack bietet einfach zu viele Möglichkeiten: Ich habe diverse Kleidungsstücke auf einem Blick vor mir. Kann morgens spontan einen Pulli aus dem Stapel angeln - auch wenn ich dann ebenso spontan nochmal zum Bügeleisen greifen muss. Und: Wenn ich mal noch ein Teil brauche, damit die Waschmaschine voll wird, kann ich mich ebenfalls bedienen – schließlich sind die Stücke auf dem Stuhl schon getragen.In meiner jetzigen Wohnung habe ich keinen Platz für den Sitzsack. Er wohnt wieder in meinem Kinderzimmer. Aus Gewohnheit werfe ich heute noch Klamotten drauf, wenn ich daheim bin. In meiner neuen Wohnung gibt es natürlich auch einen Ablagestuhl – den am Schreibtisch. Denn die Zeiten, als ich dort stundenlang saß und Hausaufgaben gemacht habe, sind längst vorbei.