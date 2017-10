Heute schon das Haar in der Suppe gesucht? Oder jemanden auf sein Brett vor dem Kopf aufmerksam gemacht? Vielleicht solltet ihr mal nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Durch den Tag mit Sprichwörtern, Redensarten und sonstigen Sprüchen.

Morgens, 6.30 Uhr: Der Wecker klingelt. Schließlich fängt der frühe Vogel den Wurm. Frisch, fromm, fröhlich, frei geht es raus aus dem Bett - von wegen! Guten Morgen, liebe Sorgen, denke ich mir da eher. Ab geht's ins Bad, um die Kauleiste zu polieren. In der Dusche mache ich mir Gedanken darüber, was ich heute anziehen soll: blaue Jeans und rote Bluse? Lieber nicht, denn: Rot und blau ist dem Kasperl seine Frau. Also doch lieber was Neutrales.Am Frühstückstisch dann der Schreck: Ach du dickes Ei, ich habe vergessen, Brot aufzutauen. Shit happens! Egal dann ess ich den Belag halt ohne Unterbau - in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Dann ist es höchste Eisenbahn: Ab die Post und im Schweinsgalopp geht's in die Arbeit - nicht, ohne mir vorher noch einen Apfel für die Brotzeit einzupacken. Denn: An apple a day keeps the doctor away. Und so ein Arzt kocht schließlich auch nur mit Wasser.Nach dem Urlaub muss ich mich erst einmal wieder an den Arbeitsalltag gewöhnen: Wo finde ich was, wie mache ich das ...? Da bin ich öfter mal auf dem falschen Dampfer und habe alle Hände voll zu tun. Wenn die Kollegen etwas wissen wollen, denke ich mir nur: "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts." Da darf dann keiner die beleidigte Leberwurst spielen. Beim Schreiben passiert es schon mal, dass ich sämtliche Wechstaben verbuchsel - an die Tastatur muss ich mich erst einmal wieder gewöhnen. Ob der vielen Zeichen, Zahlen und Buchstaben hab ich bei der Wahl die Qual. Alles klärchen?In der Mittagspause erledige ich ein paar Einkäufe. Wenn ich heute Abend noch den Kochlöffel schwingen möchte, muss ich erst mal ein paar Zutaten besorgen. Ein netterer älterer Herr hält mir die Tür auf. "Ladys first", sagt er. Worauf ich nur erwidere: "James Last." Ziemlich verdutzt schaut mich der Herr an. Ob ich da in ein Fettnäpfchen getreten bin? Oder hab ich heute Morgen doch den ein oder anderen Clown gefrühstückt?Mir kracht trotzdem der Magen. Ich geh noch zum Bäcker und kauf mir was zu essen. Die Waren im Regal gehen echt weg wie die warmen Semmeln. Der Rest des Arbeitstages vergeht wie im Flug, nur die Heimfahrt zieht sich wie Kaugummi. Ein Sonntagsfahrer traut sich auf der Landstraße nicht über 50 km/h. Das ist doch zum aus der Haut fahren.Home sweet home, freue ich mich auf zu Hause. Nach einer wohlverdienten Brotzeit und einem Abend vor der Glotze freue ich mich auf ausgedehnten Schlaf. Hundemüde lege ich mich ins Bett. Ich bin mir sicher, ich werde schlafen wie ein Stein. See you later Alligator!