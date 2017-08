Dieses 2017 macht mich fertig: Wohin ich sehe, überall Einhörner. Das ist ein Trend, den ich nicht nachvollziehen kann. Anscheinend wollen die Leute nicht erwachsen werden.

Shirts mit Einhörnern drauf sind süß - für Ein- bis Neunjährige. Aber wenn Frauen über 20 Tops tragen, auf denen ein Einhorn mit Regenbogen prangt, habe ich dafür kein Verständnis. Über Klamotten-Geschmack lässt sich streiten. Ich finde es nur schlimm, dass sich aus der Rosa-Glitzer-Einhorn-Begeisterung von Kindern und Teenies ein Hype entwickelt hat, der erwachsene Frauen nicht davor zurückschrecken lässt, stolz Sweatshirts mit Einhorn-Motiven und Glitzer zu tragen.Gut, etwas lenke ich ein: Jeder darf anziehen, was er möchte. Was ich aber nicht verstehe, ist diese Penetranz: Es gibt alles mit Einhorn-Motiv. Am Badesee schwimmen nur noch Einhorn-Luftmatratzen rum. Beim Discounter habe ich letztens Einhorn-Klopapier mit Zuckerwatte-Duft gesehen: Also wirklich, Zuckerwatte-Duft?! Als ob das irgendjemand merken würde, wenn er sich mit dem Klopapier .... Lassen wir das.Mädels betrinken sich mit Einhorn-Prosecco oder Einhorn-Bier, stärken sich mit Einhorn-Energy-Drinks. Eine rosa-weiße Einhorn-Schokolade mit Erdbeer-Joghurt-Geschmack war nach Stunden ausverkauft. Es gibt sogar vegane Kondome mit Einhörnern drauf. Es zieht sich doch kein Kerl sowas freiwillig über.Rosarote Einhorn-Bratwürste sehen so eklig aus, die können gar nicht schmecken. Genauso: Einhorn-Eis aus der Eisdiele. Wäre eigentlich ganz ok, es gibt ja auch dieses blaue Schlumpf-Eis. Schlimm ist die Beschreibung: Das Eis soll Einhorn-Kacke sein. Weil Einhörner ja nur Glitzer und Regenbögen pupsen. Was? Da fehlen mir die Worte.Meine einzige Erklärung für diesen Wahnsinn: Die Leute wollen sich mit ihrer Begeisterung für Einhörner wieder in die Kindheit zurückversetzen. Das "Heile-Welt-Gefühl" zurückholen, das Kinder haben. In einer rosa-glitzernden Einhorn-Regenbogen-Welt leben. Ich kann zwar nicht ernst nehmen, wenn das irgendwer mithilfe von Einhörnern tut. Aber bitteschön. Nur: Verschont mich damit. Ich kann keine Einhörner mehr sehen.