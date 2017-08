„Ghosting“, ein Phänomen, das bisher an mir vorbeigezogen ist. Dann wurde eine meiner besten Freundinnen von heute auf morgen „geghostet“. „Unter dem Begriff Ghosting versteht man in einer Partnerschaft einen vollständigen Kommunikationsabbruch ohne Vorwarnung“, erklärt Wikipedia.

OTon Wir sind junge Mitarbeiter der Oberpfalz-Medien. Im „OTon“ werden wir in losen Abständen über das berichten, was uns im Alltag begegnet – was wir gut finden, aber auch, was uns ärgert. Dabei geht es weniger um fundierte Fakten, wie wir sie tagtäglich für unsere Leser aufbereiten, sondern um unsere ganz persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Meinungen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Dinge passieren, die uns junge Menschen bewegen.

Alle Teile dieser Kolumne sind zu finden unter onetz.de/oton.

Er hat sich einfach nicht mehr bei ihr gemeldet ­- Anrufe ignoriert, auf SMS nicht geantwortet. „Wie kann sich der Mensch, der mir vor kurzem noch gesagt hat, wie wichtig ich ihm bin, so verhalten?“, fragt sie sich – und mich. „Was ist passiert?“, „Was habe ich ihm getan, dass er mich so scheiße behandelt?“, „Bin ich ihm nicht mal mehr eine Erklärung wert?“ Ihre Gedanken drehen sich im Kreis. Sie versucht, ihn zu einer Reaktion zu bewegen. E-Mail, SMS, Anruf, was sie auch unternimmt, ­ an dem Kerl prallt alles ab. Persönliches Gespräch, als sie sich zufällig treffen? Er dreht sich um und geht.Wenn wir telefonieren, wechselt ihre Stimmung zwischen völliger Verzweiflung und unendlicher Wut. Aber sie ist vor allem eines: ratlos. Und ich auch! Sie fragt, was sie machen soll. Ich weiß es nicht. Egal, was ich ihr rate, helfen kann ich ihr nicht. Der Einzige, der das kann, lässt sie im Regen stehen. Dabei kann er sich wohl denken, wie beschissen es ihr geht. „Vergiss ihn“, lautet mein Ratschlag. „Wie denn, wenn ich mich ständig frage, was passiert ist?“, ist die Antwort. „Mach mit ihm Schluss!“ ­ - „Das hat er doch quasi längst mit mir gemacht!“„Ich dreh mich die ganze Zeit im Kreis und versteh es nicht“ ist der Satz, den ich am häufigsten höre. „Alles, was ich will, ist endlich einen ordentlichen Schlussstrich ziehen können“ kommt gleich danach. Beide Sätze machen mich wütend. Ich will nicht, dass sie leidet, kann ihr aber nicht helfen. Am liebsten würde ich den Kerl schütteln bis er endlich sagt, was los ist. Es wäre alles so viel einfacher, wenn er sich nur zwei Minuten Zeit nehmen würde, um alles zu klären. Wenn er das nicht persönlich kann, dann wenigstens am Telefon – oder per Whatsapp. Alles ist besser, als jemanden so in der Luft hängenzulassen.So geht man mit keinem Menschen um, der einem angeblich mal wichtig war. Das ist unfair. Der Typ es nicht wert, ihm auch nur eine Träne nachzuweinen. Aber das sagt sich als Außenstehende leicht. Meine Freundin will das nicht hören.