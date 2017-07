"Welches Jahrzehnt würde am besten zu Ihnen passen?" Die Frage am Ende des Romans, den ich soeben beendet hatte, machte mich neugierig. Gute Gelegenheit für eine kleine Zeitreise.

Anders als in Hollywood-Streifen

Nur mit Erlaubnis des Mannes

Ich wusste es! Ein Quiz schickt mich wirklich in die 50er. Ich bin anscheinend gut 30 Jahre zu spät geboren. Laut Quiz-Ergebnis bin ich eine "wahre Fünziger-Jahre-Glamour-Mieze". Ich würde meinen Freund mit Blumenschürze, Stöckelschuhen und Perlen begrüßen, "während der Duft eines schmackhaften Essens aus dem Ofen dringt". Naja, man muss ja nicht gleich übertreiben. Eine Blumenschürze habe ich zwar, aber das mit dem Essen ... da muss ich wohl noch üben. Und Stöckelschuhe in der Küche!? Da lobe ich mir doch meine bequemen Hausschuhe. Aber mal im Ernst: Wie wäre es eigentlich wirklich, wenn man sich auf einer Zeitreise mal in sein Lieblings-Jahrzehnt begeben könnte? Nur mal so zum Ausprobieren.Ich denke an Grace Kelly und Doris Day. An James Dean, Elvis, Conny Froboess und Peter Kraus oder an Heinz Erhardt. Ich denke an die Musik der Everly Brothers, an Petticoat-Röcke, auftoupiertes Haar. Die Damen in schicken Kleidern, die Herren in schicken Anzügen. Die Häuser modern eingerichtet, der Haushalt machte sich quasi von allein.Das hat mir Hollywood sauber beigebracht - der Alltag dürfte aber schon ein wenig anders ausgesehen haben.In meiner Zeitreise stehe ich in meiner Waschküche und weiche die Wäsche ein. Mein Trockner ist noch gar nicht erfunden. Wie ich gelesen habe, kam der erste europäische Wäschetrockner erst Ende der 1950er Jahre auf den Markt. Also die Wäsche im feuchten Keller aufhängen. Meinen Staubsaugerroboter gab's damals auch noch nicht - also mit dem Besen durch die Wohnung.In der Küche nehme ich den Braten, den ich schon seit Stunden in Gewürze und Essig eingelegt habe - von "Fix-Produkten" fehlt in dieser Zeit auch jede Spur -und schiebe ihn in den Ofen. Dazu soll es Knödel geben. Auch hier ist nichts mit Knödelteig aus der Kühltheke im Supermarkt. Also: Die gekochten Kartoffeln vom Vortag mit rohen, geriebenen und ausgedrückten Kartoffeln mischen. Als Beilage gibt es Gemüse, das ich in meiner Zeitreise selbst eingekocht habe. Der Keller ist voll mit eingeweckten Bohnen, Gurken und Blumenkohl oder mit zu Marmelade verarbeiteten Kirschen und Pflaumen. Alles aus dem eigenen Garten - angebaut, geerntet und für die Ewigkeit in Gläser gefüllt. Preißel- und Schwarzbeeren eigenhändig gepflückt aus dem Wald finden sich auch noch in den Vorratsregalen.Also doch keine "Glamour-Mieze" aus den 50ern, wie mir das Quiz versichert hat. Der Großteil der Bevölkerung mag dem sowieso nicht entsprochen haben. Es war zwar die Zeit des Wirtschaftswunders und es ging bergauf. Nach dem Krieg konnte es ja nur noch besser werden, wie man oft von Großeltern, Tanten, Onkeln oder Eltern hört. Und dennoch mussten die Menschen richtig schuften. Da kam der erste Urlaub in Italien gerade recht, die lange Reise angetreten mit dem VW Käfer.Zurück in der Jetzt-Zeit bin ich froh um meine moderne Waschmaschine und um meinen Trockner. Viele Geräte erleichtern den Haushalt. Ich bin froh, dass ich arbeiten gehen kann, ohne meinen Ehemann um Erlaubnis zu fragen - ein Privileg, das es für Frauen übrigens erst seit 1977 gibt. Den Führerschein hatte ich auch schon mit 18 Jahren - heute eine Selbstverständlichkeit, bis 1958 brauchte es dafür das Einverständnis des Vaters oder des Mannes. In den 1950er Jahren leben ist dann doch nichts für mich - da bleib ich doch lieber nur bei der Musik.Es hat sich Gott sei Dank viel getan seit den 1950ern. Und ich bin in meiner Jetzt-Zeit ganz zufrieden. Andererseits können wir aus dieser Zeit dennoch etwas lernen. Nicht alles gleich wegwerfen zum Beispiel, sondern die Socken, Hemden und Hosen flicken und zusammennähen. Oder Gemüse und Obst im Garten anbauen und als Vorrat anlegen. Vielleicht nehme ich mir bei meinem nächsten Waldspaziergang eine Tasche mit und sammle ein paar Beeren - dort gibt's die nämlich umsonst. Nach meiner Zeitreise nehme ich mir nun fest vor, etwas nachhaltiger zu leben und Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen.Als nächstes Jahrzehnt nehme ich mir mal die 1970er vor: So ein Hippie-Leben war bestimmt auch nicht schlecht ...