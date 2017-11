Zufriedene Mitarbeiter in der Verwaltung bieten besseren Service und sorgen für zufriedene Bürger. Die Theorie des Komba-Kreischefs klingt einleuchtend. Mit ihrer Feier zum 100. Jubiläum sorgt die Gewerkschaft immerhin für zufriedene Mitglieder.

Wettbewerb um Fachkräfte

Treue Mitglieder geehrt

"Eine starke Interessensvertretung hilft gerade bei der Vereinzelung und Individualisierung des Arbeitslebens", erklärte Komba-Kreischef Alfons Ernstberger am Samstagabend bei der Feier des Kreisverbandes in der Max-Reger-Halle. Egal ob die Gleichberechtigung von Frauen im Arbeitsleben, Tarifverhandlungen oder Rechtsberatung: Gewerkschaften wie die Komba hätten noch genügend Arbeitsschwerpunkte für die Zukunft.Die beiden "Hinterbänkler im Bundestag", der rote Mane (Manfred Meßner) und der schwarze Klaus (Klaus Hartung), führten mit ihrem Kabarettprogramm durch den Abend. Über das "Martinigans-Fressen" in Weiden am See sagten sie: "Wird dort der 'Martin' (Schulz) aufgrund des schlechten Wahlergebnis gefressen? Welches Schicksal droht dann wohl Horst Seehofer, wenn die Franken erst die Macht in Bayern übernehmen?" Bürgermeister Jens Meyer vertiefte das "stolze Jubiläum" mit Hinweis auf den Zusammenhalt unter den Kollegen. 15 Jahre lang habe Ernstberger mit großer Leidenschaft gekämpft.CSU-Landtagsabgeordneter Tobias Reiß (CSU) ging auf die wechselvolle Geschichte seit 1917 und den laufenden Wettbewerb auch in der öffentlichen Verwaltung um Fachkräfte ein. Ziel sei es, Leistungsbereitschaft und Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung auszubauen.Der ehemalige Bundesvorsitzende Heinz Ossenkamp blickte in seiner Festrede auf 4000 Jahre Beamtentum zurück. Ossenkamp: "Ich wünsche mir eine Welt, die es noch nicht gibt. (...) Eine Welt, in der Gerechtigkeit für den öffentlichen Dienst und ein hoher Stellenwert für die Gewerkschaften realisiert ist." Ehrenvorsitzender Hermann Legat drückte in seinem Schlusswort den Wunsch nach dem Fortbestand der Komba aus. Für Musik sorgte das "Wechsler-Quintett".Für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Fritz Ernst und Alfred Hage. Für 50 Jahre Wilhelm Bieber, Reinhard Lederer, Alois Schröpf, Karl Süß und Klaus Wiedemann. Für 40 Jahre Petra Christl, Johann Donko, Peter Gmeiner, Rudolf Hölzl, Günter Kubischok, Claudia Meßner, Johann Nickl, Herbert Sladky und Joachim Strehl. Für 25 Jahre Markus Dippold, Emil Dittrich, Ernst Gallerdörfer, Joachim Hayo, Josef Herrlein, Rosa Herrmann, Raimund Höchtl, Rudolf König, Werner Kucz, Klaus Meier, Thomas Plößl, Gerlinde Pöll, Johann Ruhland, Herbert Sammel, Karl Schärtl, Kurt Schlosser, Josef Voith, Rudolf Volkmer, Thomas Würth und Sabine Zenger.Jetzt ist es raus. Bürgermeister Jens Meyer denkt laut über das Oberbürgermeisteramt nach, das 2020 vakant wird. Bei der 100-Jahr-Feier der Komba hatten Manfred Meßner als "roter Mane" und Klaus Hartung als "schwarzer Klaus" Kurt Seggewiß als gebürtigen Bocholter in ihr Programm aufgenommen und dabei spitz hinterfragt, was denn erst auf Weiden zukommen würde, wenn der nächste OB "ein Jens" sei. Man vermutete hinter diesem Vornamen schon einen Wikinger ... Meyer gab den beiden Contra. Zum einen sei er in Regensburg geboren und lebe seit seinem ersten Lebensjahr in der Max-Reger-Stadt. "Bin also Weidener." Zum anderen sei "Jens" die dänische Übersetzung für "Hans". Und dieser Vorname passe ganz gut zur Stadt. "Hans Schelter, Hans Bauer, Hans Schröpf ... Hans ,Jens' Meyer."Meßner und Hartung thematisierten jedoch auch die Wiederbesetzungssperre im Rathaus, die durchaus auch auf den OB-Sessel anwendbar sei. Wäre die Stelle erst mal ein halbes Jahr lang unbesetzt, könnte man vielleicht dem Gedanken verfallen, dass sie eigentlich überflüssig sei ...