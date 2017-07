Regierungspräsident Axel Bartelt besuchte die Grundschule am Hammerweg und die Albert-Schweitzer-Grundschule. Ziel der Besuche war es, sich persönlich einen Eindruck von zeitgemäßem Unterrichten in jahrgangskombinierten Klassen sowie Übergangsklassen zu verschaffen.

In einer Mathematikstunde in der jahrgangskombinierten Klasse 3/4 an der Grundschule am Hammerweg zeigte Klassenleiter Johannes Arndt auf, wie sich der bewusste Umgang mit der Jahrgangsmischung durch passgenaue methodisch-didaktische Konzepte positiv auf den Lernzuwachs der Kinder auswirkt. Dem Regierungspräsidenten gefiel, was er sah: "Die Kinder der Hammerwegschule bewiesen in dieser Unterrichtsstunde, wie gut sie - trotz oder gerade aufgrund ihres unterschiedlichen Alters - von- und miteinander lernen." Nicht selten habe der Drittklässler dem Viertklässler erklären können, mit welchen Strategien eine Aufgabe in Mathematik gelöst wird.Im Anschluss konnte sich Bartelt an der Albert-Schweitzer-Grundschule ein Bild von der täglichen Praxis in einer Übergangsklasse machen. Stefanie Scheiber, die Lehrkraft der Übergangsklasse 2 bis 4, bewies mit den ihr anvertrauten elf Kindern aus fünf Nationen, wie Sprachlernen in der täglichen Unterrichtsarbeit funktioniert. In aktuell 78 Übergangsklassen im Regierungsbezirk Oberpfalz werden Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache durch ein spezielles Unterrichtsangebot auf den Wechsel in die Regelklasse vorbereitet. In der Stadt Weiden wurden 2016/17 erstmals drei Übergangsklassen gebildet. Seit 2012 hat sich die Anzahl der Übergangsklassen im Regierungsbezirk mehr als verfünffacht. Aktuell werden rund 1100 Schüler in diesen Klasse unterrichtet.Die Staatsregierung will Schüler mit Migrationshintergrund frühzeitig intensiv fördern. Diese Förderung beginnt mit den "Vorkursen Deutsch 240" bereits im vorschulischen Bereich und findet neben den Übergangsklassen zum Beispiel in Deutschförderklassen und -kursen ihre Fortsetzung. Um die Qualifikation der Lehrkräfte zu unterstützen, bietet die Regierung der Oberpfalz bei der Regionalen Lehrerfortbildung eine Lehrgangsreihe "Deutsch als Zweitsprache" an.