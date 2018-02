Die nächsten Tage erfordern viel Kraft. Vom Faschingsvolk, das auf den Höhepunkt der fünften Jahreszeit zusteuert und von den Verweigerern, die vor jeglicher Narretei Reißaus nehmen. Dabei hat der Fasching auch sein Gutes. Zu keiner Zeit trifft man auf so viele gut gelaunte Zeitgenossen wie jetzt. Am besten lasse ich mich davon anstecken, um durch die Winterwoche zu kommen.

Ich werde es langsam angehen lassen und am Dienstag beim Bücherflohmarkt in der Regionalbibliothek (14 bis 17 Uhr) vorbeischauen. Inspiriert von so viel Lektüre könnte ein Theaterbesuch in der Max-Reger-Halle nicht schaden. Die Kulturbühne zeigt am Mittwoch um 19.30 Uhr den Klassiker "Romeo and Juliet". Am Donnerstag lass` ich gern dem Narrenvolk den Vortritt. Der "Nascha Pfinsta" in Moosbach ist für viele Pflicht! Wem das noch nicht bunt genug ist, der kann beim Festival der Travestie am Samstag um 20 Uhr (Max-Reger-Halle) was erleben. Und als fröhlichen Abschluss gönne ich mir "Das etwas andere (Orgel)Konzert am Sonntag um 15.55 Uhr in St. Josef. Ein bisschen Fasching darf ja sein ...