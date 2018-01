Sich seinen Hochzeitstag einzuprägen, gelingt nicht jedem. Ein Anwalt hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich gleich um sämtliche Hochzeitstage Deutschlands zu kümmern - und die sofortige Scheidung zu erwirken. Denn er pocht auf Namensrechte in Sachen "Hochzeitstage", wie es sie in Weiden gibt. Dies sei ein geschützter Begriff.

Bereits seit 16 Jahren würfeln künftige Ehepaare bei den "Weidener Hochzeitstagen" um Gutscheine von Firmen für ihre Traumhochzeit im Wert von insgesamt 3000 Euro.steht die ganze Würfelgaudi nun aber im Feuer, die bereits am 19. Januar beginnen soll. Für Trennungsschmerz bleibt den Veranstaltern also keine Zeit.Deshalb sagen sie: Ja, ich will - einen neuen Namen. Mit "Weidener Hochzeitswochen" soll die alte Aktion neu überschrieben werden. Das dürfte das juristische Scharmützel beenden. Und denjenigen entgegenkommen, die sich Hochzeitstage eh nicht so gut merken können.