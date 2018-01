Die Krankenhauslandschaft verändert sich - das ist auch für Amberg und sein Umland nicht neu. In und um die Stadt hatten Ende der 70er Jahre acht Krankenhäuser den Auftrag, die Grundversorgung sicherzustellen, unter anderem eines in Hirschau, in Kastl und in Vilseck. Ein dezentrales Angebot, das aus heutiger Sicht weder politisch noch medizinisch oder aus wirtschaftlicher Perspektive vertretbar wäre.

Die Marschrichtung der Bundes- und Landespolitik ist seit vielen Jahren klar: Sie will weniger, dafür aber größere Einheiten. Das bekommen auch die Schwerpunkt-Kliniken in Amberg und Weiden zu spüren. Sie müssen kooperieren, wenn sie diverse Qualitätsmerkmale erfüllen und bestimmte Fallzahlen erreichen wollen. Dass das St.-Marien-Krankenhaus in Amberg seine Fühler deswegen auch nach Sulzbach-Rosenberg ausstreckt, ist da nur verständlich.