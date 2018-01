Als Andreas Diehl im Jahr 2012 die Fitness Sommer GmbH und damit gleichzeitig die Nutzung des Balance am Schanzl übernahm, glaubte er - obschon eigentlich ein alter Hase im Geschäft - nicht, dass in der Fitnessbranche die Trauben sehr hoch hängen. Bereits 2014 musste er Konkurs anmelden. Die Folge: Alteigentümerin Silvia Sommer kehrte zurück. Sie hat nun für eine knappe halbe Million an den TV 1861 verkauft - im Paket der Verein für Gesundheitssport mit seinen aktuell rund 400 Mitgliedern.

Ein Deal, der für den Verein nicht ohne Risiko ist. So müssen jeden Monat die Gehälter der Angestellten bezahlt und die Kreditraten getilgt werden. Auf der anderen Seite beäugt die Konkurrenz sehr genau, was der TV als größter Amberger Sportverein da am Schanzl so macht. Und sie schläft nicht. Im April soll schon wieder ein neues Studio eröffnen, das mit billigen Preisen lockt.Der neue Geschäftsführer Sven Metzler hat also allein hier schon jede Menge zu tun, um die erforderliche Balance halten zu können. Auf der anderen Seite soll er sich ja auch noch um den Verein kümmern, soll den vor 157 Jahren gegründeten TV 1861 Amberg mit seinen altvorderen Strukturen fit machen für die Zukunft. Allein schon bei dem Wort "Profitcenter" dürften manch alteingesessenem TV-ler die Haare zu Berge stehen.Doch der Trend geht auch bei Vereinen, die ihm 19. Jahrhundert ins Leben gerufen worden sind, in Richtung Professionalisierung.