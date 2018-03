Kennen Sie schon den neuesten? "Was ist die Steigerung von Rinderwahnsinn? - Frauenpower." Höhö. Witzig, oder? Nein, ist es nicht. Solche dummen Sprüche kommen ständig - von Männern natürlich. Sie wirken umso absurder, wenn der Weltfrauentag naht und die viele Statistiken zur benachteiligten Stellung der Frau herauskommen, verbunden mit den Bekenntnissen aller Organisationen, da jetzt endlich mal was zu tun.

Dass in einem der fortschrittlichsten Ländern der Erde Menschen aufgrund eines biologischen Unterschieds benachteiligt werden wie noch vor Jahrhunderten, ist zu primitiv und fies, um das lustig zu finden.Also empfehle ich Männern wärmstens, die dummen Scherze stecken zu lassen und sich eher mal darüber Gedanken zu machen, warum sie bei soviel Witzigkeit das unschuldige Wort "schwul" immer noch als Beleidigung gebrauchen. Denn das deutet auf eine ganz große Verunsicherung hin, was ihre eigene Geschlechtsidentität und Rolle angeht. Und auch darum geht es beim Frauentag: dass jeder Mensch, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter oder sexueller Identität so leben kann, wie er will, ohne in festen Rollen fest zu stecken. Wem das zu anstrengend ist, der macht bitte einfach bessere Witze.