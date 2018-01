Franz Josef Strauß sorgte im Oktober 1984 am Steuer eines BMW 524td, den er - getarnt mit Sonnenbrille und Tiroler Hut - mit 80 Sachen über die Landstraße lenkte, für Schlagzeilen. Hinter dem Schleicher Strauß hatte sich eine wild hupende Blechschlange gebildet. Die damals aufkeimende Diskussion über Tempolimits war nach diesem Selbsttest rasch beendet.

Das wird auch im aktuellen Fall passieren. Will man schauen, ob eine Reduzierung des Tempos mehr Sicherheit bringt, tut eine Tiefenbohrung not. Wäre auch nur einer der jährlich 1900 tödlichen Unfälle auf deutschen Landstraßen vermeidbar gewesen, wenn der Verursacher nicht 100 sondern maximal 80 gefahren wäre? Zweifel sind angebracht. Unfälle passieren, weil Menschen an Kreuzungen nicht aufpassen, weil trotz Gegenverkehrs überholt wird oder weil Reifen wegen Glatteis oder Aquaplaning ihre Haftung verlieren. Sie passieren, weil gerast wird, und zwar deutlich schneller als 80 oder 100, und sie passieren aus Unachtsamkeit oder Trunkenheit. Daran wird ein Tempolimit nichts ändern. Vielmehr: Lkw bis 7,5 Tonnen, die ja in der Regel auch 80 fahren, dürfen dann nicht mehr überholt werden - bis einer von ganz hinten in der Schlange es doch tut und mehr riskiert als üblich.Wir haben in Bayern Bundesstraßen, die kreuzungsfrei, breit und schnurgerade sind. Dort heute schon "nur" 100 zu fahren, ist eine Herausforderung. Das Tempolimit lediglich für schmale und kurvige Straßen einzuführen, bedeutete einen Schilderwald nie dagewesener Dimension. Im Prinzip genügt ein Blick in die Straßenverkehrsordnung, in deren Paragraf 3 genau geregelt ist, wie das Tempo zu sein hat: der jeweiligen Verkehrssituation angepasst. Sich daran - und an die bestehenden Limits - zu halten, reicht für die Vermeidung von Unfällen heute schon aus.